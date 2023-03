Dodik napovedal prepoved vstopa v šole pripadnikom skupnosti LGBTIQ+

V Republiki Srbski bodo v prihodnjih mesecih sprejeli zakon, s katerim bodo pripadnikom LGBTIQ+ skupnosti prepovedali vstop v izobraževalne ustanove, je v četrtek napovedal predsednik te entitete Milorad Dodik. Do obljube prihaja potem, ko so aktivisti skupnosti napovedali kazensko ovadbo proti Dodiku zaradi spodbujanja k sovraštvu in nasilju.

icon-expand Milorad Dodik FOTO: AP "Republika Srbska bo v naslednjih mesecih sprejela zakon, ki bo članom LGBTIQ+ skupnosti prepovedal vstop v vrtce, šole in univerze. Ne bodo mogli delati, pristopati k ustanovam ali širiti propagande," je pozno v četrtek za lokalno televizijo K3 napovedal Milorad Dodik. Ob tem je pojasnil, da ta zakon izhaja iz institucionalne odgovornosti oblasti po ohranjanju "tradicionalnih in družinskih vrednot", poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Do napovedi o novi zakonodaji prihaja potem, ko je skupina okoli 30 huliganov v soboto v Banjaluki fizično napadla približno 50 aktivistov nevladnih organizacij, ki se zavzemajo za zaščito pravic LGBTIQ+ oseb. V napadu so bile ranjeni trije ljudje, policija pa doslej še ni odkrila ali prejela nobenega od napadalcev. Aktivisti so zatem v ponedeljek napovedali kazenski ovadbi proti Dodiku in županu Banjaluke Drašku Stanivukoviću zaradi javnega spodbujanja k sovraštvu in nasilju nad pripadniki skupnosti LGBTIQ+.