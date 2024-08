Dodik napovedal začetek gradnje dela avtoceste med Beogradom in Sarajevom

Milorad Dodik je novico o gradnji avtoceste minuli četrtek sporočil na družbenem omrežju. Pojasnil je, da gre za del avtoceste skozi Republiko Srbsko, in sicer za 130 kilometrov dolg del od Donjega Varadišta do Vzhodnega Sarajeva ter 33-kilometrski odsek skozi okrožje Brčko.

Novico je nato potrdil za sarajevski časnik Dnevni avaz in pojasnil, da je v pogajanjih za gradnjo avtoceste v Istanbulu sodelovala družba v imenu Turčije. Dodal je, da so se dogovorili o velikem delu pogojev z njihovo banko in zagotovili več kot 500 milijonov dolarjev za gradnjo avtoceste.

Končni dogovor o izvedbi del bo v parlament in predsedstvo BiH po njegovih besedah prišel najkasneje do oktobra. Nato bodo lahko začeli priprave na projektiranje in izvedbo del, ki se bodo začela predvidoma naslednje leto.

Opozicija v Republiki Srbski je njegove napovedi opisala kot tragikomične in jih ocenila za predvolilno potezo pred oktobrskimi lokalnimi volitvami. Kot takšne jih vidi tudi minister za promet in komunikacije BiH Edina Forte.

Forte je za portal N1 BiH namreč dejal, da bi bilo odlično začeti ta projekt, a da bo tem trditvam verjel, ko bo videl konkretne dokaze. "Da bi zgradili avtocesto skozi Brčko, je najprej treba sprejeti prostorski načrti, s katerim se zatika že leta, ter nato izdelati projektno dokumentacijo. Tudi za del od Varadišta do Vzhodnega Sarajeva, kolikor mi je znano, ne obstaja projekt, tako da se mi to zdi kot predvolilna izjava," je izjavil.