Dodik ne priznava obtožnice tožilstva BiH, napovedal je tožbo

Dodik je na novinarski konferenci v Banjaluki danes dejal, da odločitev za obtožnico ruši ustavo BiH in da za njo stoji ameriški veleposlanik v BiH Michael Murphy, ki da "širi srbofobijo".

Enako so v petek sporočili že iz urada predsednika te entitete s sedežem v Banjaluki. "Zavračam to in sem pripravljen na vsako vrsto legitimnega boja," je še dejal Dodik. Napovedal je tudi, da bo tožil tožilca, ki je podpisal obtožnico, ker meni, da je s tem zlorabil položaj. Obenem je izrazil upanje, da bo sodišče BiH zavrnilo obtožnico.