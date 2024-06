Dodik o ameriškem veleposlaniku: 'Razbil bi ga v dveh minutah'

"Veliko laži, veliko predpostavk ... Laž ne more biti politika," je dejal Dodik v pogovoru za sarajevski Dnevni avaz. Ameriška administracija je namreč razširila seznam sankcioniranih oseb in podjetij v lasti Igorja Dodika, tudi na več podjetij s sedežem v Banjaluki in Laktaših ter televizijo UNA.

Urad za nadzor tujih sredstev (OFAC) ameriškega ministrstva za finance je namreč izjavil, da navedena podjetja predstavljajo mrežo glavnih virov dohodka Dodika in njegove družine, ki so bili že pred tem pod sankcijami zaradi spodkopavanja daytonskega mirovnega sporazuma, in jih obtožil korupcije.