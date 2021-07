Dodik o genocidu v Srebrenici: Ne pokopavajo žrtev, le prazne krste

V Potočarih so sicer do zdaj pokopali ostanke 6652 žrtev iz Srebrenice, ki so jih izkopali iz številnih masovnih grobišč. Letos bodo tja dodali še 19 neidentificiranih žrtev.

Dodik je znova tudi zanikal genocid sil bosanskih Srbov nad Bošnjaki v Srebrenici leta 1995, v katerem je bilo ubitih več kot 8000 ljudi. Ob sklicevanju na neimenovanega švedskega znanstvenika je dejal, da je nemogoče dokazati, da je bil v Srebrenici storjen genocid, saj "lokalni genocid ne obstaja". Opredelitev zločina v Srebrenici kot genocida je označil za "izmišljotino Američana muslimanske vere, profesorja, ki je v ameriškem kongresu v svojem času iskal podporo, da bi revitaliziral vprašanje genocida in na ta način vzpostavil lokalne genocide, ki pa ne obstajajo. To je bila osnova za presojanje na haaškem sodišču in zdaj jo vsi poskušajo ohraniti kot takšno. To je svojevrstno ponižanje holokavsta in genocida, kot so ga Židje doživljali v drugi svetovni vojni, da o genocidu nad Srbi niti ne govorimo,"je pojasnil svojo teorijo.

Dejstvo, da se mednarodna skupnost redno spominja žrtev Srebrenice in opominja, da gre za genocid, po njegovem mnenju ni nič drugega kot "vztrajanje pri stereotipih in manipulacijah".