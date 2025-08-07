Svetli način
Tujina

Dodik predlagal, da zaporno kazen 'odkupi'

Sarajevo, 07. 08. 2025 12.40 | Posodobljeno pred 35 minutami

Avtor
K.H. , STA
Sodišče Bosne in Hercegovine je potrdilo, da so prejeli zahtevo predsednika Republike Srbske Milorada Dodika za zamenjavo zaporne kazni z denarno. Dodik je bil pravnomočno obsojen na zaporno kazen, a ker ta ni višja od enega leta, ima pravico do njenega odkupa. Medtem je zaradi odvzema mandata Dodiku Rusija na Varnostnem svetu Združenih narodov zahtevala razpravo o razmerah v BiH.

Milorad Dodik
Milorad Dodik FOTO: AP

Sodišče BiH je Milorada Dodika februarja obsodilo na leto dni zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH. Prizivno sodišče je sodbo v petek potrdilo, s čimer je postala pravnomočna.

Po veljavni zakonodaji imajo tisti, ki so obsojeni na kazen do enega leta zapora, pravico do odkupa zaporne kazni. V tem primeru bi moral Dodik, da se izogne zaporni kazni, plačati 36.500 konvertibilnih mark oziroma nekaj več kot 18.000 evrov, navaja Dnevni avaz.

Preberi še Dodiku odvzeli mandat, zdaj napovedal referendum

Dodik je v minulih dneh večkrat izjavil, da zavrača končno odločitev sodišča BiH, vendar pa zahteva za pretvorbo zaporne kazni v denarno po pisanju medijev v BiH nakazuje, da je sodbo sprejel.

Državna volilna komisija je Dodiku po pravnomočni sodbi v sredo odvzela predsedniški mandat, na njeno odločitev pa se lahko še pritoži.

V odzivu na odločitev volilne komisije je v sredo sicer znova zatrdil, da se ne namerava umakniti s čela entitete. Napovedal je tudi, da bodo o njegovi usodi odločali prebivalci Republike Srbske na referendumu.

Dodik je bil na zaporno kazen in prepoved delovanja v politiki obsojen, ker je 7. julija 2023 podpisal dva zakona, ki sta določala, da v Republiki Srbski ne izvajajo odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta in ustavnega sodišča BiH. Schmidt je nato oba zakona razveljavil in uvedel spremembe kazenskega zakonika, po katerih so kršitve ustavne ureditve države opredeljene kot kazniva dejanja.

Dolgoletni vodilni politik Srbov v BiH, ki sta ga v minulih dneh podprla srbski predsednik Aleksandar Vučić in madžarski premier Viktor Orban, se za podporo zanaša tudi na Moskvo. O razmerah v BiH bo na zaprtem posvetovanju tako že danes razpravljal Varnostni svet Združenih narodov, razpravo pa je po poročanju ruske tiskovne agencije RIA Novosti zahtevala prav Rusija.

milorad dodik zaporna kazen sodišče bih bih republika srbska
KOMENTARJI (33)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SKTTSCN
07. 08. 2025 13.30
Poturice so že na aparatih.
ODGOVORI
0 0
r h
07. 08. 2025 13.27
+0
Le kje si dobil teh 18.000€, me prav zanima. Kar pa se tiče višina kazni pa je totalna sramota za sodobni svet.
ODGOVORI
1 1
Ricola Swiss
07. 08. 2025 13.27
-2
Mi v Dobruški vasi smo proti Dodiku, smo pa za Jankovića, ker on je zelo dober do nas.
ODGOVORI
0 2
2mt8
07. 08. 2025 13.27
+0
Podpornikov v Sloveniji ima vsaj 3x več kot v Črni Gori.
ODGOVORI
1 1
Petur
07. 08. 2025 13.19
+2
on je podal zahtevo,ne prošnjo..ljudje pač pravice za tako prošnjo nimajo..manj kot eno leto???za skoraj rušenje države,ustave???četudi ima mogoče prav???eno leto je za večji prometni prekršek....
ODGOVORI
2 0
A.S.
07. 08. 2025 13.16
+0
Jaz nepriznam trampa ,in je še predsednik..toso res neandertalci...
ODGOVORI
1 1
wsharky
07. 08. 2025 13.13
+4
gremo zamaške zbirat
ODGOVORI
5 1
Dragica Cegler
07. 08. 2025 13.12
+3
Tudi jaz bi to delala.
ODGOVORI
4 1
Dragica Cegler
07. 08. 2025 13.12
+3
Kaj se čudite.On je povedal ba glas,kar drugi skrivajo.Kaj pa nadi ,tisti recimo,ki so oropali banke ,legalno za 11 muljonov,dobili oa družbeno koristno delo,kjer je ura vredna 3000e in ga bodo opravljali 2 leti 3 krat tedensko.
ODGOVORI
4 1
Slovenska pomlad
07. 08. 2025 13.11
+1
Janši pa so "zastaranje" uredili prijatelji na Ustavnem sodišču,saj za Prijatelje si je treba čas vzet.
ODGOVORI
4 3
Buci in Bobo
07. 08. 2025 13.16
+1
zastaranje česa???
ODGOVORI
2 1
Buci in Bobo
07. 08. 2025 13.20
-2
laži nikoli ne zastarajo...
ODGOVORI
1 3
2mt8
07. 08. 2025 13.10
+3
Ista faca k Zoki. In Slovenija je talec teh ljudi, Tanja Fajon pa živ dokaz za to.
ODGOVORI
5 2
boslo
07. 08. 2025 13.10
+3
Smešni so ti bosanci
ODGOVORI
4 1
CyberWorm00000
07. 08. 2025 13.09
+2
pr nam mu bo naš don zoli zrihtu imuniteto : ))) edini pogoj je da je proti janšotu : ))))
ODGOVORI
5 3
CyberWorm00000
07. 08. 2025 13.09
+0
*don zoki : )))
ODGOVORI
3 3
Najpametnejši
07. 08. 2025 13.07
+3
Za tega bi bilo po mojem najbolje, da gre direkt v zapor. Da ne zakuha kakšne piz...je.
ODGOVORI
5 2
Glavni_Baja
07. 08. 2025 13.09
-1
od austriske meje pa na dole se že par let nekaj dobrega kuha 😁
ODGOVORI
2 3
Artechh
07. 08. 2025 13.02
+9
Zaradi korupcije je bil obsojen, in sedaj javno želi s korupcijo odkupiti kazen? 😂😂😂 #balkan
ODGOVORI
11 2
JApajaDAja
07. 08. 2025 13.07
+3
pa še referndum hoče...kdo je ali ni zanj....
ODGOVORI
4 1
Buci in Bobo
07. 08. 2025 13.09
+1
Obsojen je bil zaradi separatizma in rabijanja enotnosi BiH. V BiH se privatizira, krade se in pere denar tudi preko slovenskih bank, kar praktično pomeni da so vpleteni VSI. Kar se pa tiče Putina in velike rusije, se v estoniji in latviji priprvlja podoben scenarij kot za ukrajino. Identično...
ODGOVORI
2 1
Kameleon Kiddo
07. 08. 2025 13.02
-2
celi dayton diši po tempirani bombi kot BV. Kaj pa lahko pricakujes drugega od yenikjev.
ODGOVORI
1 3
JApajaDAja
07. 08. 2025 12.58
+5
zun.minister bih zahteva od fajon in vlade v r slo preiskavo nakupa nepremičnin v slo istri dodikovih tesnih sodelavcev...
ODGOVORI
6 1
2mt8
07. 08. 2025 12.57
+1
Parkirnine v MOL se bodo podražile nekoliko bolj, kot ponavadi...
ODGOVORI
5 4
baldahin
07. 08. 2025 12.54
+4
Bo mu že naša zorala ledino😅
ODGOVORI
6 2
2mt8
07. 08. 2025 12.53
+7
S pomočjo korupcije bi se znebil zaporne kazni? 🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
9 2
Glavni_Baja
07. 08. 2025 12.55
-3
tip se SPRDA z federacijo bih, ✂🐏🐑
ODGOVORI
1 4
