Dodik odkrito podprl invazijo Rusije na Ukrajino

Zahod po besedah Dodika več let ni ukrepal ob "iztrebljanju ruske populacije v Ukrajini", Rusija pa je morala ukrepati. "Rusija izvaja posebno operacijo, katere namen je resnično ta, da uniči sovražnika, svojo misijo pa opravlja tako, da je čim manj žrtev," je Dodik izjavil dan pred torkovim srečanjem z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom v Moskvi.

Spomnil je na govor Putina v Münchnu iz leta 2007, ki ga Zahod po njegovem mnenju ni vzel resno. "Vsi se spomnimo opozorila predsednika Putina na münchenski konferenci, da Rusija ne more mirno gledati približevanja svojim mejam in da tega ne bo nikoli dopustila. Vseh teh dolgotrajnih opozoril niso jemali resno. Zahod se do nas, Srbov, lahko vede drzno, nam prekine dostop do nafte, uvede sankcije, a Rusija je druga zgodba. Te predrznosti niso sprejeli dobro. Rusija se je morala maščevati," je opozoril Dodik.