Dodik po napovedi izgona iz Republike Srbske umaknil grožnje Schmidtu

"Nihče od nas ne bo uporabil sile, to je bolj kazanje mišic, ki ga bodo poskušali oni," je v nedeljo po poročanju portala Klix.ba izjavil Dodik. "Nekega dne ga bomo izgnali," je še napovedal in poudaril, da Schimdt ni dobrodošel v Republiki Srbski in njenih institucijah.

Predsednik ene od bosansko-hercegovskih entitet je ponovil, da Schimdt ni bil izbran v skladu z daytonskim mirovnim sporazumom in postopki v Varnostnem svetu Združenih narodov. Po njegovih besedah ljudje od njega zahtevajo, da Schmidta razglasi za nezaželeno osebo.

Politični vodja Srbov v BiH ne priznava Schmidtove avtoritete kot predstavnika mednarodne skupnosti, ker njegovega imenovanja leta 2021 zaradi zadržkov Rusije in Kitajske ni potrdil Varnostni svet ZN.

Minuli teden je dejal, da pripravljajo odlok, na podlagi katerega bo policija pridržala in deportirala Schmidta, ko bo prišel v Republiko Srbsko. Če bi bil na njenem ozemlju v tranzitu, bi mu zagotovili spremstvo, da bi entiteto čim hitreje prešel.

Schimdt je nato napovedal, da bo v prihodnjih dneh obiskal Republiko Srbsko, in opozoril, da bi Dodik moral ustaviti svojo "egocentrično norost". Dodikove grožnje sta obsodili tudi Evropska unija in ZDA.

Spor traja že več mesecev

Dodik je v nedeljo še sporočil, da bi bilo zaradi Schimdtove varnosti bolje, da nikoli več ne pride v Republiko Srbsko. Dodal je, da bo policija preprečila morebitne incidente, ni pa izključil nevšečnosti, če bi visoki predstavnik naslednji teden vendarle prišel v to entiteto.

Dodik je s Schmidtom zadnje mesece v sporu zaradi več zadev. Med drugim je parlament v Banjaluki junija sprejel zakon o nepriznavanju odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH. Zaradi tega je tožilstvo BiH vložilo obtožnico proti Dodiku. Če ga bodo spoznali za krivega, mu grozi do pet let zapora.