Dodik pozval Srbe v Sloveniji h glasovanju za Janšo

Potem ko mu je slovenska vlada v četrtek prepovedala vstop v Slovenijo, je dejal, da mu je jasno, kaj se dogaja. Po njegovih besedah je zunanja ministrica Slovenije , "ki je na ta položaj prišla povsem po naključju", že dlje časa vztrajala, da se to zgodi. Dodal je, da so mu razlogi popolnoma neznani, a da iz zakulisja in od nekaterih ljudi sliši, da gre za to, da je "bil kaznovan v Bosni".

"Naše ljudi, ki živijo v Sloveniji, pozivam, naj na prvih volitvah glasujejo proti tej vladi. Naj glasujejo za Janšo in s tem pokažejo, koliko, iz katerih razlogov ni imela prav," je izjavil v današnji izjavi za javno radiotelevizijo Republike Srbske RTRS.

V BiH so mu namreč zaradi obsodbe na sodišču zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH odvzeli mandat.

Kot je še dejal, ne more verjeti, da "ima ena resna država tako neodgovorno vlado, ki se je odločila za popolno improvizacijo". Zavrnil je tudi navedbe nekaterih slovenskih medijev o njegovem premoženju v Sloveniji, rekoč, da so popolnoma netočne in izmišljene ter da nima "niti centimetra lastništva".

"Rad sem hodil tja, a bom živel tudi brez tega. Imam veliko prijateljev, vsi so me klicali. Nisem mednarodni kriminalec," je dejal. Obenem je ocenil, da je pred njim še veliko let in da bo nekega dne odpotoval v Slovenijo.

Vlada entitete Bosne in Hercegovine Republike Srbske je v četrtek kot odgovor na prepoved vstopa Dodiku sprejela odločitev, da predsednici Slovenije Nataši Pirc Musar in slovenski zunanji ministrici Tanji Fajon prepove vstop v entiteto, kar pa pravni strokovnjaki v BiH označujejo kot pravno nično in neustavno.

Za odziv smo se obrnili na koalicijiske in opozicijske stranke, odgovore še čakamo.