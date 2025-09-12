Svetli način
Tujina

Dodik pozval Srbe v Sloveniji h glasovanju za Janšo

Ljubljana, 12. 09. 2025 15.47 | Posodobljeno pred 23 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K. , STA
Komentarji
25

Razrešeni predsednik Republike Srbske Milorad Dodik je v odzivu na prepoved vstopa v Slovenijo pozval Srbe, naj na naslednjih volitvah v Sloveniji glasujejo za prvaka SDS Janeza Janšo. Aktualno slovensko vlado je zaradi prepovedi označil za neodgovorno, navedbe medijev o njegovem premoženju v Sloveniji pa za neresnične.

"Naše ljudi, ki živijo v Sloveniji, pozivam, naj na prvih volitvah glasujejo proti tej vladi. Naj glasujejo za Janšo in s tem pokažejo, koliko, iz katerih razlogov ni imela prav," je izjavil v današnji izjavi za javno radiotelevizijo Republike Srbske RTRS.

Potem ko mu je slovenska vlada v četrtek prepovedala vstop v Slovenijo, je dejal, da mu je jasno, kaj se dogaja. Po njegovih besedah je zunanja ministrica Slovenije, "ki je na ta položaj prišla povsem po naključju", že dlje časa vztrajala, da se to zgodi. Dodal je, da so mu razlogi popolnoma neznani, a da iz zakulisja in od nekaterih ljudi sliši, da gre za to, da je "bil kaznovan v Bosni".

Milorad Dodik in Janez Janša
Milorad Dodik in Janez Janša FOTO: Twitter

V BiH so mu namreč zaradi obsodbe na sodišču zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH odvzeli mandat.

Kot je še dejal, ne more verjeti, da "ima ena resna država tako neodgovorno vlado, ki se je odločila za popolno improvizacijo". Zavrnil je tudi navedbe nekaterih slovenskih medijev o njegovem premoženju v Sloveniji, rekoč, da so popolnoma netočne in izmišljene ter da nima "niti centimetra lastništva".

"Rad sem hodil tja, a bom živel tudi brez tega. Imam veliko prijateljev, vsi so me klicali. Nisem mednarodni kriminalec," je dejal. Obenem je ocenil, da je pred njim še veliko let in da bo nekega dne odpotoval v Slovenijo.

Vlada entitete Bosne in Hercegovine Republike Srbske je v četrtek kot odgovor na prepoved vstopa Dodiku sprejela odločitev, da predsednici Slovenije Nataši Pirc Musar in slovenski zunanji ministrici Tanji Fajon prepove vstop v entiteto, kar pa pravni strokovnjaki v BiH označujejo kot pravno nično in neustavno. 

Za odziv smo se obrnili na koalicijiske in opozicijske stranke, odgovore še čakamo. 

KOMENTARJI (25)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
r h
12. 09. 2025 16.39
Sedaj že Srbi v Srbiji vedo, da so Srbi v Sloveniji v večini, Slovenci pa njihovi hlapci.
ODGOVORI
0 0
ŠeVednoPlešem
12. 09. 2025 16.39
+1
Janša je za vse vse domoljube in rodoljube in "naše": posluša Thompsona in hkrati nosi šajkačo ter dviguje tri prste visoko v zrak za srbsko stvar in za precednika Dodika ... :))) kakšna komedija je ta slovenska politika
ODGOVORI
1 0
pravica1
12. 09. 2025 16.39
+1
Naj mu posljejo sliko iz thompsonovega koncerta.
ODGOVORI
1 0
Minifa
12. 09. 2025 16.38
-1
Logično edina prava pot za Slovenijo..
ODGOVORI
0 1
Buci in Bobo
12. 09. 2025 16.38
+1
Spet Dodik?
ODGOVORI
1 0
Mici 270
12. 09. 2025 16.37
+0
jaz bom volil sebe
ODGOVORI
1 1
sevenup
12. 09. 2025 16.37
-1
Ma oba naj se spokata v tri pisane marjetice. Je mel čas vodit? Je! Kaj je naredil? NIČ! Samo zgodovina in kokodakanje. Ne potrebujemo nakladanja v tri krasne. Sploh pa v toliko letih bi si pa lahko že dovolj nabral in bi prepustil zadeve mladim. Ma sigurno je še kak mladič pri SDS... Ali so samo oldtimer mojstri pri tem sds.
ODGOVORI
1 2
Vrhovni poveljnik
12. 09. 2025 16.36
+4
Logično! Janezs ima denar od trgovine z orožjem in razprodaje slovenskih podjetij spravljen v Republiki Srbski., Snežič ga pa upravlja.
ODGOVORI
4 0
G. Papež
12. 09. 2025 16.36
+0
Zdaj, ko ima Janez srbe, Robi vse stavi na palestince.
ODGOVORI
1 1
medŠihtom
12. 09. 2025 16.36
-1
hahahahahaha komiji še sami sebe uničijo s svojo nesposobnostjo, ne samo državo. se prau bo janković za našga janšeta glasoval, hahahahahahaha.
ODGOVORI
1 2
galeon
12. 09. 2025 16.36
+2
Dodik je pa kvazi srb. Dokazuje s tem, da sodeluje z Albancem, katere srbi niso nikol maral.
ODGOVORI
3 1
Po možganski kapi
12. 09. 2025 16.35
-2
V Sloveniji je potrebno voliti gospoda Maljevca.
ODGOVORI
0 2
patroljub
12. 09. 2025 16.35
+5
isti ptiči skupaj letajo
ODGOVORI
5 0
anko46
12. 09. 2025 16.35
+2
Kako za čelavega? Pa ja je on oni pravi Sloven_ac!
ODGOVORI
2 0
marjanovic.drazen
12. 09. 2025 16.34
+3
Svoji s svojimi 卐
ODGOVORI
3 0
ŠeVednoPlešem
12. 09. 2025 16.34
+4
ahahahahahaha, Janša je po novem srboljub ... kaj vas farba "desničarji" tale vaš "Janez", oziroma po srbsko Jovan
ODGOVORI
4 0
JaKugaPa
12. 09. 2025 16.34
+2
A do zdaj je bila drugacna komanda ? Volijo na ukaz iz RS in Srbije ?
ODGOVORI
2 0
poper00
12. 09. 2025 16.33
+4
politkomisarja pa Snežiča je treba volit.ker so imeli mnogo skupnih poslov.Dijana đurđevič,preko katere je plešavi pral denar pa bo guvernerka banke Slovenije.Bo treba kar nekaj denarja ,ki leži od korone oprat.
ODGOVORI
4 0
JanezOrban
12. 09. 2025 16.33
+6
Obsojenci se podpirajo,Orban še manjka!
ODGOVORI
7 1
