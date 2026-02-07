Naslovnica
Tujina

Dodik po vrnitvi iz ZDA: BiH bo razpadla, z EU bo konec v roku enega leta

Banjaluka / Washington, 07. 02. 2026 16.51 pred 14 minutami 3 min branja 15

Avtor:
Ti.Š.
Dodik je bil v zadnjih dneh v ZDA, potem ko je administracija Donalda Trumpa odpravila sankcije proti njemu.

Nekdanji predsednik Republike Srbske Dodik je po vrnitvi v Banjaluko iz ZDA, kjer se je mudil zadnjih nekaj dni, znova zagrozil z odcepitvijo. Hkrati je zatrdil, da je v Washingtonu dobil podporo politiki, ki jo zagovarja.

Milorad Dodik je bil ta teden skupaj s članico predsedstva Bosne in Hercegovine (BiH) Željko Cvijanović in vršilko dolžnosti predsednice Republike Srbske Ano Trišić Babić na obisku v Washingtonu. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je namreč zoper trojico odpravila večletne sankcije. Udeležili so se uradnega zajtrka, na katerem je govoril Trump, ter se fotografirali z nekaterimi uradniki, denimo obrambnim ministrom Peteom Hegsethom.

Znova sovražnost in ostre besede

Po vrnitvi v Banjaluko je nekdanji predsednik Republike Srbske novinarjem dejal, da je njegova pot v Washington dokaz, da je Republiki Srbski končno uspelo prebiti izolacijo in blokade. Povedal je, da so se sestali s 14 kongresniki in dvema senatorjema, imeli "javne in zasebne sestanke", med drugim tudi v Beli hiši. Ob tem je zatrdil, da je čez lužo našel razumevanje za vse, kar je povedal – vključno z ocenami, da v BiH "muslimani ogrožajo kristjane".

Dodik je bil v zadnjih dneh v ZDA, potem ko je administracija Donalda Trumpa odpravila sankcije proti njemu.
Dodik je bil v zadnjih dneh v ZDA, potem ko je administracija Donalda Trumpa odpravila sankcije proti njemu.
FOTO: Profimedia

"Nismo obupali nad našimi osnovnimi cilji. Povedali smo jim, da je z Daytonskim sporazumom konec," je po poročanju tujih medijev dejal Dodik ter dodal, da je BiH za Srbe "nesprejemljiva", zato bodo Republiko Srbijo kot podpisnico omenjenega sporazuma prosili za podporo temu stališču.

'Razpad BiH je neizbežen'

Napovedal je tudi, da bo podpiral Hrvate v vseh prizadevanjih za zaščito njihovih pravic kot konstitutivnega naroda, Bošnjakom pa sporočil, da je razpad BiH neizbežen. Po mnjegovih besedah bo tudi z Evropsko unijo konec v roku enega leta, njegove besede povzema net.hr.

"Razšli se bomo na miren način," je navedel in potrdil, da se ne bo odpovedal svoji separatistični politiki. Ob tem je nakazal, da že ima načrte, ki pa jih še ne bo predstavil, dokler ne bo pripravljen teren za njihovo izvedbo. Kot je še dodal, globalne spremembe ustvarjajo "ugodne okoliščine za Republiko Srbsko".

ZDA potrdile le eno srečanje

Ameriška administracija je medtem potrdila le eno uradno srečanje – in sicer sestanek Cvijanovićeve s Christopherjem Landauom, namestnikom državnega sekretarja Marca Rubia.

State Department je srečanje na kratko komentiral z izjavo, v kateri so navedli, da je namestnik vodje ameriške diplomacije potrdil interes ZDA za širitev gospodarskega sodelovanja z Bosno in Hercegovino ter izjavil, da je dokončanje plinovoda Južni tok strateška energetska prioriteta.

Minister za zunanje zadeve BiH Elmedin Konaković pa je ob tem dejal, da je sporočilo State Departmenta pravzaprav edina pomembna stvar, za razliko od trditev Dodika in Cvijanovićeve. "Nobenega govora ni bilo o kakršni koli odcepitvi, čeprav so napovedovali, da se bodo o tem pogovarjali – o tem, kako naj bi muslimani v BiH dominirali nad kristjani in o vseh tistih temah, s katerimi Milorad Dodik že leta utruja javnost. Očitno se te teme in teze niso mogle znajti na mizi s tako resnimi sogovorniki. Tako lahko zaključimo, da so Cvijanovićeva in njeni sodelavci končno naredili nekaj dobrega za BiH," je še bil oster Konaković.

Milorad Dodik ZDA obisk Republika Srbska odcepitev

KOMENTARJI15

Bozjidar
07. 02. 2026 17.05
Tudi ti ne bos dolgo
Odgovori
+1
1 0
Con-vid 1984
07. 02. 2026 17.05
If only
Odgovori
0 0
biggie33
07. 02. 2026 17.02
Se strinjam.. Bosna se muči že 30 let, brez veze, naj razdelijo, slabše ne more biti..
Odgovori
+0
2 2
Gram
07. 02. 2026 17.01
Zagotovo bo še en poskus vmešavanja ZDA v Balkan. Slabo, slabo.
Odgovori
+2
2 0
Grickoficko
07. 02. 2026 17.00
Ja kdo si pa ti da boš to govoru. Tipična srbijanska mentaliteta. Oni in samo oni
Odgovori
+1
2 1
suleol
07. 02. 2026 17.02
aja kdo je on, ke so pa odtali k delajo kar njim pase, tega pa nevidte ane,
Odgovori
+0
1 1
gullit
07. 02. 2026 16.58
Kar sanjaj razpad Eu. Tebi so že zdavnaj razpadli možgani.
Odgovori
+2
5 3
FreedomboyLj
07. 02. 2026 16.58
Eno je sigurno .. prej bo razpadel Dodik
Odgovori
+2
4 2
Rožle Patriot
07. 02. 2026 16.57
Jah, .. poslušajte raje Dodika in ne Stevanovića .... "Volite Janšo" ... !!!
Odgovori
+3
4 1
asgard
07. 02. 2026 16.59
Dodik je to rekel ker je jezen na goloba ker mu je preprečil vstop v Slovenijo. Ampak golob in vučič ter fajonka lahko gredo v eno afriško jazbino živet. Ni razlike med njimi..
Odgovori
+0
1 1
Curie
07. 02. 2026 16.57
Se strinjam z Dodikom.
Odgovori
+0
3 3
YouRangMyLord
07. 02. 2026 16.56
Naj spoka v naftalin....
Odgovori
+4
6 2
Žukov
07. 02. 2026 16.55
Spet tema za jugonostalgike..pišete vse po diktatu KOS iz Beograda!!
Odgovori
+1
4 3
