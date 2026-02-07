Dodik po vrnitvi iz ZDA: BiH bo razpadla, z EU bo konec v roku enega leta

Milorad Dodik je bil ta teden skupaj s članico predsedstva Bosne in Hercegovine (BiH) Željko Cvijanović in vršilko dolžnosti predsednice Republike Srbske Ano Trišić Babić na obisku v Washingtonu. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je namreč zoper trojico odpravila večletne sankcije. Udeležili so se uradnega zajtrka, na katerem je govoril Trump, ter se fotografirali z nekaterimi uradniki, denimo obrambnim ministrom Peteom Hegsethom.
Znova sovražnost in ostre besede
Po vrnitvi v Banjaluko je nekdanji predsednik Republike Srbske novinarjem dejal, da je njegova pot v Washington dokaz, da je Republiki Srbski končno uspelo prebiti izolacijo in blokade. Povedal je, da so se sestali s 14 kongresniki in dvema senatorjema, imeli "javne in zasebne sestanke", med drugim tudi v Beli hiši. Ob tem je zatrdil, da je čez lužo našel razumevanje za vse, kar je povedal – vključno z ocenami, da v BiH "muslimani ogrožajo kristjane".
"Nismo obupali nad našimi osnovnimi cilji. Povedali smo jim, da je z Daytonskim sporazumom konec," je po poročanju tujih medijev dejal Dodik ter dodal, da je BiH za Srbe "nesprejemljiva", zato bodo Republiko Srbijo kot podpisnico omenjenega sporazuma prosili za podporo temu stališču.
'Razpad BiH je neizbežen'
Napovedal je tudi, da bo podpiral Hrvate v vseh prizadevanjih za zaščito njihovih pravic kot konstitutivnega naroda, Bošnjakom pa sporočil, da je razpad BiH neizbežen. Po mnjegovih besedah bo tudi z Evropsko unijo konec v roku enega leta, njegove besede povzema net.hr.
"Razšli se bomo na miren način," je navedel in potrdil, da se ne bo odpovedal svoji separatistični politiki. Ob tem je nakazal, da že ima načrte, ki pa jih še ne bo predstavil, dokler ne bo pripravljen teren za njihovo izvedbo. Kot je še dodal, globalne spremembe ustvarjajo "ugodne okoliščine za Republiko Srbsko".
ZDA potrdile le eno srečanje
Ameriška administracija je medtem potrdila le eno uradno srečanje – in sicer sestanek Cvijanovićeve s Christopherjem Landauom, namestnikom državnega sekretarja Marca Rubia.
State Department je srečanje na kratko komentiral z izjavo, v kateri so navedli, da je namestnik vodje ameriške diplomacije potrdil interes ZDA za širitev gospodarskega sodelovanja z Bosno in Hercegovino ter izjavil, da je dokončanje plinovoda Južni tok strateška energetska prioriteta.
Minister za zunanje zadeve BiH Elmedin Konaković pa je ob tem dejal, da je sporočilo State Departmenta pravzaprav edina pomembna stvar, za razliko od trditev Dodika in Cvijanovićeve. "Nobenega govora ni bilo o kakršni koli odcepitvi, čeprav so napovedovali, da se bodo o tem pogovarjali – o tem, kako naj bi muslimani v BiH dominirali nad kristjani in o vseh tistih temah, s katerimi Milorad Dodik že leta utruja javnost. Očitno se te teme in teze niso mogle znajti na mizi s tako resnimi sogovorniki. Tako lahko zaključimo, da so Cvijanovićeva in njeni sodelavci končno naredili nekaj dobrega za BiH," je še bil oster Konaković.
