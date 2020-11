Dodik: Poraz v Banjaluki ni majhen udarec

V BiH po lokalnih volitvah preštevajo glasove, po podatkih centralne volilne komisije pa je na volitvah sodelovalo 50 odstotkov od 3,2 milijona registriranih volivcev. Znani pa so tudi že prvi, a neuradni izzidi, ki so prinesli razočaranja tako Izetbegoviću kot Dodiku.

Stranka demokratične akcije (SDA) Bakirja Izetbegovića je izgubila župansko tekmo v treh od štirih občin, ki sestavljajo mesto Sarajevo, opozicijska koalicija SDP BiH, Naša stranka (NS) in Narod i pravda (NiP) pa je prevzela oblast v nekaterih drugih veljavnih občinah v Kantonu Sarajevo, ki so veljale za nepremagljive utrdbe SDA. Ta opozicijski blok je bil prvič ustanovljen pred letošnjimi lokalnimi volitvami in je osvojil županske položaje v enajstih občinah, SDA pa je ohranila ali pridobila oblast v 30 občinah, vendar med njimi ni niti enega večjega mesta, ker je v Zenici mandat dobil sedanji župan Fuad Kasumović kot neodvisni kandidat, v Tuzli je župan ostal SDP-jev Jasmin Imamović, v Bihaću pa je še en mandat dobil neodvisni Suhret Fazlić. Izetbegovič sicer vztraja, da kljub porazom, ki jih je utrpel, njegova SDA ostaja "najmočnejša stranka v državi".

Milorad Dodik pa je ob potrditvi poraza v Banjaluki dejal, da zanj to "ni majhen udarec", Banjalučanom pa očital, da"niso bili pošteni"do svojega županskega kandidata Igorja Radojičića in komentiral, koliko sta SNSD in on osebno vložila v mesto. Napovedal je, da SNSD ne bo vodil konfliktne politike z novo mestno vlado v Banjaluki, ki jo bo vodil mladi Draško Stanivukovićiz Stranke demokratičnega napredka (PDP).

Dodik je potrdil, da je na volitvah izgubil tudi kandidat SNSD za župana Bijeljine, drugega največjega mesta v RS, kjer je zmagal kandidat Srbske demokratske stranke (SDS). Izjavil je, da kljub temu SNSD ostaja najmočnejša stranka v RS, ker ima zdaj oblast v 41 občinah, kar je ena več kot prej.

Večjih sprememb ni bilo le na območjih s hrvaško večino, ker je HDZ BiH obdržala oblast v večini občin, v katerih je vladala tudi doslej. Po informacijah, ki so bile na voljo v noči po volitvah, je največja stranka s hrvaškim znakom oblast izgubila le v Tomislavgradu, v Rami pa je ni uspela osvojiti, ki je za HDZ BiH tako postala že četrti volilni cikel nedosegljiv cilj.