Dodik pozval Srbe v BiH k odhodu iz državnih institucij

Parlament Republike Srbske je nato v odzivu sprejel več zakonov o prepovedi delovanja pravosodnih in varnostnih institucij BiH na območju entitete. Med njimi je zakon o prepovedi delovanja institucij BiH, ki določa prepoved delovanja sodišča in tožilstva BiH, državne policijske agencije za preiskave in zaščito (Sipa) ter visokega sodnega in tožilskega sveta BiH na območju entitete.

Dodik je Srbe, ki so zaposleni v omenjenih institucijah, v nedeljo pozval, naj ravnajo v skladu s temi zakoni, takoj ko bodo stopili v veljavo. Poziv je objavil po sestanku s predstavniki nekaterih državnih varnostnih organov, na katerem je bil tudi direktor Sipe Darko Ćulum, ki prihaja iz Banjaluke in je bil pred tem direktor policije Republike Srbske.

"Od trenutka, ko bo začel veljati zakon o prepovedi delovanja institucij, pričakujem, da ga bodo vsi Srbi, zaposleni v teh institucijah, spoštovali. Tu v Republiki Srbski vas čakajo bolje plačane službe. Ne gre le za vprašanje plače, ampak tudi za patriotizem," je dejal po poročanju portala N1 BiH.

Iz bloka vladajočih bošnjaških strank na državni ravni so zaposlene danes medtem pozvali, naj povsem brez strahu zavrnejo pozive "dezorientiranih politikov", naj dajo odpoved, poroča sarajevski portal Klix.ba.

"Vaša delovna mesta so vaša in vam jih nihče ne more odvzeti s silo, izsiljevanjem ali lažnimi obljubami," so sporočili. Navedli so tudi, da zakoni, ki jih navaja Dodik, niso in ne bodo začeli veljati, saj rušijo ustavni red ter so neposredna grožnja miru in stabilnosti.

Zakonom nasprotuje tudi opozicija v parlamentu Republike Srbske.

Enostranska ukinitev pristojnosti državnih institucij v entiteti sicer ni v skladu z ustavo BiH. Klub Bošnjakov v zgornjem domu parlamenta entitete bo po napovedih sprožil vprašanje vitalnega nacionalnega interesa. To pomeni, da bo o potezah parlamenta Republike Srbske odločalo ustavno sodišče entitete, sprejeti zakoni pa tako še ne bodo začeli veljati, poroča Klix.ba.