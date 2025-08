Dodiku odvzeli mandat

Dodiku so odvzeli mandat, ker je bil obsojen na leto dni zapora in šestletno prepoved opravljanja javnih funkcij.

Dodikova obramba ima pravico do pritožbe na to odločitev na Pritožbeni oddelek Sodišča BiH, ki obravnava pritožbe glede volitev. Po izteku pritožbenega postopka bo odločitev postala pravnomočna. Pritožbo lahko vloži v dveh dneh od prejema odločbe.

Ob 10. uri se je sestala Centralna volilna komisija (CVK) BiH, na dnevnem redu pa je imela med drugim odvzem mandata pravnomočno obsojenem predsedniku Republike Srbske (RS) Miloradu Dodiku . Mandat so mu odvzeli, za sklep o tem pa so glasovali vsi člani komisije.

Vlada RS je včeraj na posebni seji obravnavala informacijo v zvezi z drugostopenjsko sodbo Sodišča BiH zoper Dodika. "Vlada Republike Srbske odločno zavrača in ne sprejema drugostopenjske sodbe Sodišča BiH zoper predsednika Republike Srbske Milorada Dodika, ker je pravno nična, protiustavna in politično motivirana," so med drugim sklenili po seji.

Dodikova stranka SNSD je vse opozicijske stranke povabila v vlado nacionalne enotnosti, vendar sta SDS in Ljudska fronta povabilo hitro zavrnili, stranka PDP pa naj bi svojo izjavo podala jutri. Če bi Dodiku uspelo združiti vlado in opozicijo RS, bi to pomenilo bojkot predčasnih volitev, a se to očitno ne bo zgodilo, piše Klix.ba.

Dodik je sicer že v petek po objavi sodbe napovedal, da dokler je predsednik RS-a, ne bo dovolil, da se izvedejo predčasne volitve.