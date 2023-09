Dodik prepovedal Schmidtu vstop v Republiko Srbsko, ZDA in Nemčija kritične

Separatistični voditelj bosanskih Srbov Milorad Dodik je nedavno zagrozil, da bo aretiral in izgnal visokega mednarodnega uradnika, če bo ta vstopil v regije pod srbskim nadzorom. Dejal je celo, da je pripravil odlok "o aretaciji in deportaciji".

"Če bo Schmidt prišel v Republiko Srbsko, ga bomo vrgli ven," je dejal Dodik in dodal, da bo odposlanec dobil posebno spremstvo, ki bo poskrbelo, da bo ozemlje zapustil v najkrajšem možnem času. Dodik in oblasti v Republiki Srbski namreč trdijo, da Schmidt ni bil zakonito izvoljen na položaj visokega predstavnika, saj ga ni potrdil Varnostni svet ZN.

To sicer še zdaleč ni prva grožnja, ki prihaja iz Dodikovih ust. Zagrozil je tudi, da bo v primeru poskusa uresničitve nekaterih Schmidtovih sklepov na območjih pod srbskim nadzorom "takoj razglasil neodvisnost od preostale Bosne in Hercegovine", za kar si sicer prizadeva že veliko časa. Dodiku, ki je tesno povezan tako z ruskim kot s srbskim predsednikom, pa so nedavno ZDA in Združeno kraljestvo uvedli sankcije zaradi kršenja ameriškega mirovnega sporazuma.

V bran Schmidtu

Tokrat pa je očitno Dodik prekoračil še eno mejo, saj so mednarodnemu predstavniku takoj stopile v bran tako Nemčija kot ZDA, poroča hrvaški Index.

"Grožnja Milorada Dodika, da bo visokemu predstavniku preprečil vstop v bosansko-hercegovsko entiteto Republiko Srbsko in da mu bo omejil svobodo gibanja, je protiustavna," so sporočili z ameriškega veleposlaništva. Kot so dodali, to predstavlja le še en napad Dodika na Daytonski mirovni sporazum, ustavni red BiH in samo državo.

Takšne nepremišljene grožnje in smešne trditve Dodika, kot so zapisali, predstavljajo še en korak na nevarni poti, ki si jo je sam izbral: poti izolacije.