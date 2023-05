Dodik Putinu: Rusija je bila prisiljena v to vojaško operacijo

"Hvaležni smo vam za vaše nevtralno stališče do dogodkov v Ukrajini. Le takšno stališče lahko pripelje do neke pozitivne odločitve. V vsakem primeru pa smo hvaležni za vašo zadržanost," je dejal Putin Dodiku.

"Mislimo, da je bila Rusija, ki se je vztrajno borila za svoj varnostni okvir in poskušala zagotoviti ta jamstva že prej, preprosto prisiljena v zvezi s to vojaško operacijo," je dejal Dodik. Poudaril je, da je tudi Republika Srbska izpostavljena številnim pritiskom.

Predsednik Republike Srbske, ene od dveh entitet v Bosni in Hercegovini, je na pogovorih dejal, da si Banjaluka želi sodelovanja z Rusijo na gospodarskem področju in da "ne sledi politiki, ki ima za cilj prevaliti krivdo samo na eno stran konflikta v Ukrajini", poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

"Nismo dovolili sprejetja formalne odločitve o sankcijah proti Ruski federaciji in smo bili zaradi tega izpostavljeni različnim oblikam pritiska naših zahodnih partnerjev v obliki sankcij in ustavitev nekaterih projektov in programov. Vendar smo se odločili, da ne bomo del histerije, ki se ustvarja, ampak da ponudimo priložnost, da se to vprašanje reši med Rusijo in Ukrajino," je dodal.

"Zelo pomembno je, da se redno pogovarjam s predsednikom Putinom in da ima čas za nas. Na sestanku smo se dogovorili, da bo cena plina za RS ostala ugodna," je po srečanju sporočil Dodik. Predsedniku Putinu je ob dnevu RS, 9. januarju, izročil red Republike Srbske na verižici v zahvalo za posebno patriotsko skrb in ljubezen do Republike Srpske.

"Nadaljujemo gospodarsko, kulturno in izobraževalno sodelovanje z Rusijo ter nadaljujemo intenzivno gradnjo Rusko-srbskega centra v Banjaluki. Predsednik Putin razume, da Bosna in Hercegovina ni uvedla sankcij proti Rusiji po zaslugi RS," je zapisal Dodik na Twitterju.

"Ne vodim ameriške politike, ampak politiko srbskega naroda"

Zaradi takšnih stališč je Dodik tarča ostrih kritik ameriških in evropskih uradnikov. Po drugi strani pa izjavlja, da ga takšni pogledi ne zanimajo, češ da vodi politiko Republike Srbske.

Ponovil je trditve, da si zahodne administracije, ki so angažirane v BiH, prizadevajo za razgradnjo daytonskega mirovnega sporazuma z oslabitvijo vloge Republike Srbske, zato je napovedal, da bodo ukrepali proti temu. Dodik je še dejal, da bo Republika Srbska nadaljevala sodelovanje pri izvajanju vseh gospodarskih in drugih projektov z Rusko federacijo.