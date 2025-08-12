Dodik si je za 18.000 evrov kupil svobodo

Sodišče BiH je Milorada Dodika februarja obsodilo na leto dni zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH. Prizivno sodišče je sodbo v začetku meseca potrdilo, s čimer je postala pravnomočna.
Po veljavni zakonodaji imajo tisti, ki so obsojeni na kazen do enega leta zapora, pravico do odkupa zaporne kazni, kar je Dodik tudi želel storiti. Prejšnji teden smo poročali, da je Sodišče Bosne in Hercegovine je potrdilo, da so prejeli Dodikovo zahtevo za zamenjavo zaporne kazni z denarno.
Danes je sodišče sporočilo, da je ugodilo predlogu Dodikove obrambe po zamenjavi zaporne kazni z denarno.
Dodik je tako plačal 36.500 konvertibilnih mark (okoli 18.000 evrov) oz. 100 konvertibilnih mark (50 evrov) za vsak dan, ki bi ga moral preživeti v zaporu, navaja sarajevski portal Klix.ba.
Obsojen na zaporno kazen in prepoved delovanja v politiki
Državna volilna komisija je Dodiku po pravnomočni sodbi, ki mu prepoveduje delovanje v politiki, minulo sredo odvzela predsedniški mandat. Dodikova obramba se je na odločitev pritožila danes na sodišču BiH, kot ji omogoča zakon. Sodišče bo odločitev glede pritožbe predvidoma sprejelo v naslednjih dneh.
Dodik je v odzivu na odločitev volilne komisije sicer večkrat zatrdil, da se ne namerava umakniti s čela entitete. Napovedal je tudi, da bodo o njegovi usodi odločali prebivalci Republike Srbske na referendumu.
Dodik je bil na zaporno kazen in prepoved delovanja v politiki obsojen, ker je 7. julija 2023 podpisal dva zakona, ki sta določala, da v Republiki Srbski ne izvajajo odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta in ustavnega sodišča BiH. Schmidt je nato oba zakona razveljavil in uvedel spremembe kazenskega zakonika, po katerih so kršitve ustavne ureditve države opredeljene kot kazniva dejanja.
