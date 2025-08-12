Dodik si je za 18.000 evrov kupil svobodo

Sodišče Bosne in Hercegovine je ugodilo zahtevi predsednika Republike Srbske Milorada Dodika za zamenjavo zaporne kazni z denarno. Dodik je zdaj to kazen plačal, njegova obramba pa je na sodišče BiH vložila tudi pritožbo na odločitev državne volilne komisije o odvzemu mandata, poročajo mediji v BiH.

Sodišče BiH je Milorada Dodika februarja obsodilo na leto dni zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH. Prizivno sodišče je sodbo v začetku meseca potrdilo, s čimer je postala pravnomočna.

Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik FOTO: AP icon-expand

Po veljavni zakonodaji imajo tisti, ki so obsojeni na kazen do enega leta zapora, pravico do odkupa zaporne kazni, kar je Dodik tudi želel storiti. Prejšnji teden smo poročali, da je Sodišče Bosne in Hercegovine je potrdilo, da so prejeli Dodikovo zahtevo za zamenjavo zaporne kazni z denarno.

Danes je sodišče sporočilo, da je ugodilo predlogu Dodikove obrambe po zamenjavi zaporne kazni z denarno. Dodik je tako plačal 36.500 konvertibilnih mark (okoli 18.000 evrov) oz. 100 konvertibilnih mark (50 evrov) za vsak dan, ki bi ga moral preživeti v zaporu, navaja sarajevski portal Klix.ba.

Obsojen na zaporno kazen in prepoved delovanja v politiki

Državna volilna komisija je Dodiku po pravnomočni sodbi, ki mu prepoveduje delovanje v politiki, minulo sredo odvzela predsedniški mandat. Dodikova obramba se je na odločitev pritožila danes na sodišču BiH, kot ji omogoča zakon. Sodišče bo odločitev glede pritožbe predvidoma sprejelo v naslednjih dneh.