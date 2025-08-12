Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Dodik si je za 18.000 evrov kupil svobodo

Sarajevo, 12. 08. 2025 18.43 | Posodobljeno pred 40 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
T.H. , STA
Komentarji
25

Sodišče Bosne in Hercegovine je ugodilo zahtevi predsednika Republike Srbske Milorada Dodika za zamenjavo zaporne kazni z denarno. Dodik je zdaj to kazen plačal, njegova obramba pa je na sodišče BiH vložila tudi pritožbo na odločitev državne volilne komisije o odvzemu mandata, poročajo mediji v BiH.

Sodišče BiH je Milorada Dodika februarja obsodilo na leto dni zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH. Prizivno sodišče je sodbo v začetku meseca potrdilo, s čimer je postala pravnomočna.

Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik
Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik FOTO: AP

Po veljavni zakonodaji imajo tisti, ki so obsojeni na kazen do enega leta zapora, pravico do odkupa zaporne kazni, kar je Dodik tudi želel storiti. Prejšnji teden smo poročali, da je Sodišče Bosne in Hercegovine je potrdilo, da so prejeli Dodikovo zahtevo za zamenjavo zaporne kazni z denarno.

Preberi še Dodik predlagal, da zaporno kazen 'odkupi'

Danes  je sodišče sporočilo, da je ugodilo predlogu Dodikove obrambe po zamenjavi zaporne kazni z denarno.

Dodik je tako plačal 36.500 konvertibilnih mark (okoli 18.000 evrov) oz. 100 konvertibilnih mark (50 evrov) za vsak dan, ki bi ga moral preživeti v zaporu, navaja sarajevski portal Klix.ba.

Obsojen na zaporno kazen in prepoved delovanja v politiki

Državna volilna komisija je Dodiku po pravnomočni sodbi, ki mu prepoveduje delovanje v politiki, minulo sredo odvzela predsedniški mandat. Dodikova obramba se je na odločitev pritožila danes na sodišču BiH, kot ji omogoča zakon. Sodišče bo odločitev glede pritožbe predvidoma sprejelo v naslednjih dneh.

Preberi še Dodiku odvzeli mandat, zdaj napovedal referendum

Dodik je v odzivu na odločitev volilne komisije sicer večkrat zatrdil, da se ne namerava umakniti s čela entitete. Napovedal je tudi, da bodo o njegovi usodi odločali prebivalci Republike Srbske na referendumu.

Dodik je bil na zaporno kazen in prepoved delovanja v politiki obsojen, ker je 7. julija 2023 podpisal dva zakona, ki sta določala, da v Republiki Srbski ne izvajajo odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta in ustavnega sodišča BiH. Schmidt je nato oba zakona razveljavil in uvedel spremembe kazenskega zakonika, po katerih so kršitve ustavne ureditve države opredeljene kot kazniva dejanja.

Milorad Dodik kazen zapor odkup
Naslednji članek

10-letnega sina sta pozabila na bencinski črpalki ob avtocesti

SORODNI ČLANKI

Dodik predlagal, da zaporno kazen 'odkupi'

Dodiku odvzeli mandat, zdaj napovedal referendum

Dodiku bodo v sredo uradno odvzeli mandat predsednika RS

Vučić in Orban ne priznavata obsodbe proti Dodiku

Dodik odločitve sodišča ne sprejema, s prstom pokazal tudi na Marto Kos

Dodik v primeru sankcij zagrozil Sloveniji

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (25)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
patogen
12. 08. 2025 19.21
Zoki skeširal, za prijatelje? Kot za Jurčka 3 milijone rubežnikom, za Jurčka. Na mizo, na tle mate. FURS pa novinarji pa niso upali vprašati Zoki, odkod? kdo pa ima 3 milijončke v predalu?
ODGOVORI
0 0
brabusednet
12. 08. 2025 19.18
+1
Eto vam Balkan in EU isto sranje.
ODGOVORI
1 0
Midelamodrugace
12. 08. 2025 19.17
-1
Bravo stric sej maš prav deloma.
ODGOVORI
0 1
frenk707
12. 08. 2025 19.12
+0
Sedaj je poleg cerkve še sodnija začela prodajati odpustke za grehe.
ODGOVORI
2 2
Po možganski kapi
12. 08. 2025 19.17
-1
Velika večina Slovencev je srečnih, da imamo Robija in Tino.
ODGOVORI
0 1
Sixten Malmerfelt
12. 08. 2025 19.09
+2
največ od tega vračila 18.000 ojrov, bodo imeli EU birokrati, ki sedijo in bivakirajo v bosni in vlečejo gnar in velike dnevnice!
ODGOVORI
2 0
medŠihtom
12. 08. 2025 19.05
+0
dudlek
ODGOVORI
1 1
jedupančpil
12. 08. 2025 19.04
+2
vse mu bod vrnili
ODGOVORI
2 0
Sixten Malmerfelt
12. 08. 2025 19.08
+1
z obrestmi, ha,ha
ODGOVORI
1 0
Rožle Patriot
12. 08. 2025 19.03
+3
hmm .... a zdaj bo kupil še nazaj mandat ... !!! ... He, he ... Živela Bosna !!!
ODGOVORI
3 0
bandit1
12. 08. 2025 18.59
+2
LJ, Janko ni dal nič so mu drugi oziroma mi plačali. A nje.
ODGOVORI
2 0
Sixten Malmerfelt
12. 08. 2025 18.59
+3
najbolj žalostno je to, da mi moral ta Dodik sedeti že pred desetimi leti za svoja koruptivna dejanja, ne pa zaradi nekakšnih uredbe šwaba Šmida! bizarnost te EU in te BiH entitete!
ODGOVORI
3 0
Ricinus
12. 08. 2025 18.54
+3
A je od plače prišparal al mu je še od birme ostalo??
ODGOVORI
3 0
300 let do specialista
12. 08. 2025 18.53
+3
Sprašujem za prijatelja, je pitegnil iz levega ali desnega štumfa?
ODGOVORI
4 1
bohinj je zakon
12. 08. 2025 18.49
+0
Mnogi so razočarani. In nesrečni.
ODGOVORI
2 2
300 let do specialista
12. 08. 2025 18.52
+1
Zakaj mislim, da sploh tisti v drugi "Bosni"😄
ODGOVORI
2 1
boslo
12. 08. 2025 19.01
+2
Srbi se veselite, pričakovano...
ODGOVORI
2 0
Sixten Malmerfelt
12. 08. 2025 18.48
+5
bosansko-srbske mučkalice!
ODGOVORI
5 0
Odisej25.
12. 08. 2025 18.51
Hm.
ODGOVORI
0 0
Artechh
12. 08. 2025 18.47
+4
Jankovic stil
ODGOVORI
4 0
300 let do specialista
12. 08. 2025 18.46
-1
🤣🤣🤣 pa ga ne boste imeli za rešetkami.
ODGOVORI
2 3
Odisej25.
12. 08. 2025 18.51
-1
A tako.
ODGOVORI
0 1
300 let do specialista
12. 08. 2025 18.54
+1
Če rečejo "neodvisni", potem bo držalo.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089