Dodik užalil zunanjega ministra BiH: Nisem vedel, da je tako neumen

Potem ko je minister za zunanje zadeve BiH Elmedin Konaković v petek izjavil, da nekateri politiki iz vrst bosanskih Srbov in Rusija predstavljajo glavne ovire pri prizadevanjih BiH za približevanje članstvu v Evropski uniji, se je Milorad Dodik, v svojem stilu, besno odzval.

"On (Konaković) se mora ukvarjati z Republiko Srbsko. Nisem vedel, da je tako neumen. Še Tito si ni dovolil, da bi šel za 20 dni v Ameriko, se šopiril po svetu in doma pustil nerešene probleme. Ali bo podal poročilo o tem, kje je bil 20 dni, kaj je počel in na čigave stroške?" je novinarjem v Banjaluki po poročanju Oslobođenja dejal Dodik.

V zunanjega ministra se je obregnil tudi zaradi njegovega potovanja v ZDA, kjer se je med zasedanjem Generalne skupščine ZN pogovarjal s številnimi politiki, večina med njimi pa je, kot interpretira Konaković, izrazila zaskrbljenost zaradi ravnanja oblasti v RS.

Dodik Konakoviću očita, da se je odpovedal vodenju skupne politike znotraj koalicije, ki je po volitvah leta 2022 vzpostavila oblast v BiH. Kot je dejal, ni njihov minister.

"Nima nobene moči. Predstavlja se kot mati Tereza, a izvaja zahrbtno in radikalno bošnjaško politiko. S tem, kar počne po svetu, kako nas omalovažuje in se pritožuje. To je nekaj nesprejemljivega, sploh ko greš na mednarodno sceno, moraš govoriti o skupnih stališčih! Ko ga poslušaš, pravi, da bi se pogovarjal, ko ostane sam, pa njegova retorika ni nič drugačna od retorike Biserke Turković."