Dodik v primeru obsodbe napoveduje politični odgovor: 'Vojne ne bo'

"Ne obstaja niti eden zakon, sprejet v BiH, po katerem sem prekršil ustavo. Zrušite ustavo in videli boste, kakšen je odgovor. Odgovor bo ustaven. Varovali bomo mir in nihče od naših mož in žena ne bo šel v vojno," je dejal Milorad Dodik zbranim v Banjaluki. Kasneje je na novinarski konferenci pozval k dialogu, ki da je potreben za stabilizacijo razmere v državi. "Narodna skupščina Republike Srbske bo sprejela vse, kar je potrebno za ta dialog. Zavračam vsako možnost oboroženega spopada," je dejal.

Medtem je Rudy Giuliani na shodu dejal, da je predsednik Donald Trump seznanjen s tem delom sveta in prepričan, da bo z njim razvil sodelovanje v naslednjih štirih letih.

Dodik je sicer obtožen, ker je 7. julija 2023 podpisal dva zakona, ki sta določala, da v Republiki Srbski ne izvajajo odločitev Christiana Schmidta in ustavnega sodišča BiH. Poleg njega je obtožen tudi direktor uradnega lista Republike Srbske Miloš Lukić, ki je dan kasneje zakona objavil v uradnem listu entitete. Schmidt je nato oba zakona razveljavil in uvedel spremembe kazenskega zakonika, po katerih so kršitve ustavne ureditve države opredeljene kot kazniva dejanja.

Tožilstvo BiH je za Dodika zaradi naklepnega nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH zahtevalo zaporno kazen blizu najvišje zagrožene petletne kazni in deset let prepovedi političnega delovanja. Enako zaporno kazen je zahtevalo za soobtoženega Lukića.

Politični vodja Srbov v Bosni in Hercegovini je v nedeljo po poročanju medijev v BiH napovedal, da ne bo šel na razglasitev sodbe v Sarajevo, temveč bo ostal v Banjaluki. Tja je v sredo pozval tudi državljane, ki že več kot eno leto prihajajo pred sodišče BiH, da bi ga podprli. Pred sedežem narodne skupščine Republike Srbske v Banjaluki se bo po poročanju tiskovne agencije Republike Srbske Srna že danes popoldne začel velik javni shod v podporo institucijam Republike Srbske, ki bo predvidoma trajal do izreka sodbe.