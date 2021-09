Dodik za oblikovanje vojske Republike srbske

Milorad Dodik je v ponedeljek zvečer v Banjaluki napovedal, da bo Republika srbska umaknila svoje soglasje k sporazumoma o skupni vojski BiH in visokem sodnem in tožilskem svetu, ki imenuje sodnike in tožilce na vseh ravneh.

"Predlagali bomo, da se prek rušenja zakona o vojski v nekaj mesecih oblikuje vojska Republike srbske," je povedal in zatrdil, da imajo ustavno pravico do tega.

Predsedujoči predsedstvu BiH Željko Komšić je v današnjem odzivu zatrdil, da bi bilo to kaznivo dejanje, saj gre za zakone, ki so bili sprejeti v parlamentu Bosne in Hercegovine. "Brez parlamenta BiH te odločitve ni. Poleg tega je to kaznivo dejanje upora," je poudaril.

Enotne oborožene sile BiH so bile vzpostavljene leta 2006, ko so ukinili vojski obeh entitet – Republike srbske in Federacije BiH. Vzpostavitev enotnih oboroženih sil, ki štejejo 10.000 pripadnikov, so opredelili v zakonu o obrambi, ki ga je parlament BiH sprejel leta 2005. Vrhovni poveljnik vojske je predsedstvo.

S temi Dodikovimi izjavami se še zaostruje politična kriza v državi, v kateri se je ta znašla zaradi srbskega bojkota in s tem blokade predsedstva, sveta ministrov in obeh domov parlamenta BiH. S tem bojkotom želijo doseči razveljavitev odločitve o imenovanju Christiana Schmidta za visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH. Menijo, da je bilo imenovanje nezakonito.