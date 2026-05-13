Dodik znova grozil z razglasitvijo neodvisnosti Republike Srbske

Predsednik vodilne stranke Srbov v BiH, Zveze neodvisnih socialdemokratov (SNSD), Milorad Dodik je v torek v Banjaluki po poročanju tamkajšnjih medijev dejal, da bo, če bo Schmidt vsilil zakon o državnem premoženju, "v istem trenutku sprejeta odločitev o neodvisnosti Republike Srbske".

Vprašanje zakona o državnem premoženju je eden ključnih sporov v BiH. Zakon bi uredil lastništvo državnega premoženja po razpadu nekdanje Jugoslavije, vključno z gozdovi, vojaškimi objekti in drugo javno lastnino. Oblasti Republike Srbske vztrajajo, da premoženje pripada entiteti, na kateri se nahaja, medtem ko politiki v Sarajevu zagovarjajo, da gre za premoženje države BiH.

Funkcija visokega predstavnika s statusom diplomatske misije v BiH je bila vzpostavljena z daytonskim mirovnim sporazumom z nalogo nadziranja uresničevanja mirovnega sporazuma. Visokemu predstavniku daje tudi pooblastila za uveljavitev zakonov brez soglasja domačih oblasti.

Schmidt je v začetku tedna potrdil, da odhaja s položaja, kar naj bi storil predvidoma junija.

Med svojim mandatom je večkrat napovedal možnost sprejetja rešitve vprašanja državnega premoženja, to vprašanje pa je kot eno ključnih izpostavil tudi v torek v svojem zadnjem rednem polletnem poročilu Varnostnemu svetu Združenih narodov.