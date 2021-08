Dodik znova zanikal genocid v Srebrenici: Raje grem v zapor

"Absolutno bi prej izbral, da grem v zaporu, kot pa da priznam nekaj, kar se ni zgodilo. In to je domnevni genocid v Srebrenici. Ta zgodba je postala aktualna leta 2002, sedem let po dogodku. Kar naenkrat se vse okrog tega aktualizira in pretvarja, da je vse znano. Resnica je ena, in to je, da genocida ni bilo," je za srbski Telegraf dejal Dodik in ponovil, da bi združitev s Srbijo moral ostati dolgoročni cilj Srbov v Bosni. "Ta ideja mora živeti vse, dokler se ne uresniči."