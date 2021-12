Zaradi suma napada na ustavni red uvedli preiskavo proti Dodiku

Med osumljenimi so tudi predsednica Republike Srbske Željka Cvijanović, predsednik vlade Republike Srbske Radomir Višković in predsednik parlamenta Republike Srbske Neđeljko Čubrilović. Po poročanju Dnevnega Avaza so preiskavo uvedli proti osebam, ki so letos sodelovale pri "neustavni in nezakoniti pripravi" zakonodaje s področja obrambe, pravosodja, varnosti in posredne obdavčitve.

Dodiku še očitajo, da je namenoma organiziral skupino ljudi, katere cilj so bila kazniva dejanja, ko so s pomočjo "groženj s fizičnim nasiljem skušali spremeniti ustavni red BiH in strmoglaviti institucije BiH". Tožilstvo opozarja še na sporen proces umika te entitete iz niza osrednjih institucij BiH.

Doslej so kot priče zaslišali vodje opozicijskih strank v parlamentu te entitete. Osumljencev pa za zdaj ne nameravajo zaslišati, piše srbska tiskovna agencija Tanjug.