Dodika bo na čelu Republike Srbske zamenjala Ana Trišić Babić

Trišić Babićeva je za vršilko dolžnosti predsednika entitete predlagala skupina poslancev parlamentarne večine v Republiki Srbski, na čelu katere je Zveza neodvisnih socialdemokratov (SNSD) razrešenega predsednika Dodika.

V SNSD so odločitev utemeljili s potrebo po zagotovitvi delovanja vladnih organov v pogojih "neustavnega delovanja sodišča BiH in centralne volilne komisije BiH", poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Milorad Dodik je Trišić Babićevo označil za osebo, ki mu je pomagala v ključnih trenutkih in bila z njim na vseh pomembnih sestankih. "Večkrat se je pogovarjala s političnimi predstavniki po svetu v mojem imenu," je dodal.