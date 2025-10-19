Dodika bo na čelu Republike Srbske zamenjala Ana Trišić Babić

Trišić Babićeva je za vršilko dolžnosti predsednika entitete predlagala skupina poslancev parlamentarne večine v Republiki Srbski, na čelu katere je Zveza neodvisnih socialdemokratov (SNSD) razrešenega predsednika Dodika.
V SNSD so odločitev utemeljili s potrebo po zagotovitvi delovanja vladnih organov v pogojih "neustavnega delovanja sodišča BiH in centralne volilne komisije BiH", poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.
Milorad Dodik je Trišić Babićevo označil za osebo, ki mu je pomagala v ključnih trenutkih in bila z njim na vseh pomembnih sestankih. "Večkrat se je pogovarjala s političnimi predstavniki po svetu v mojem imenu," je dodal.
Dodiku je mandat predsednika Republike Srbske prenehal avgusta. Državna volilna komisija mu ga je odvzela zaradi pravnomočne obsodbe, ki mu za šest let prepoveduje delovanje v politiki zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta.
V Republiki Srbski bo pred predčasnimi volitvami predvidoma 25. oktobra potekal referendum, na katerem naj bi se v entiteti izrekli o sodbi sodišča BiH in odločitvi volilne komisije glede Dodika.
