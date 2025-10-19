Svetli način
Tujina

Dodika bo na čelu Republike Srbske zamenjala Ana Trišić Babić

Banjaluka, 19. 10. 2025 09.56 | Posodobljeno pred 40 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
5

Poslanci Republike Srbske so v soboto za začasno predsednico imenovali Ano Trišić Babić, dolgoletno svetovalko razrešenega predsednika entitete Milorada Dodika. Trišić Babićeva bo na položaju ostala do predčasnih predsedniških volitev, ki bodo potekale 23. novembra.

Trišić Babićeva je za vršilko dolžnosti predsednika entitete predlagala skupina poslancev parlamentarne večine v Republiki Srbski, na čelu katere je Zveza neodvisnih socialdemokratov (SNSD) razrešenega predsednika Dodika.

V SNSD so odločitev utemeljili s potrebo po zagotovitvi delovanja vladnih organov v pogojih "neustavnega delovanja sodišča BiH in centralne volilne komisije BiH", poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Milorad Dodik je Trišić Babićevo označil za osebo, ki mu je pomagala v ključnih trenutkih in bila z njim na vseh pomembnih sestankih. "Večkrat se je pogovarjala s političnimi predstavniki po svetu v mojem imenu," je dodal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dodiku je mandat predsednika Republike Srbske prenehal avgusta. Državna volilna komisija mu ga je odvzela zaradi pravnomočne obsodbe, ki mu za šest let prepoveduje delovanje v politiki zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta.

V Republiki Srbski bo pred predčasnimi volitvami predvidoma 25. oktobra potekal referendum, na katerem naj bi se v entiteti izrekli o sodbi sodišča BiH in odločitvi volilne komisije glede Dodika.

bnajaluka republika srbska predsednica dodik
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sixten Malmerfelt
19. 10. 2025 10.42
+1
A bo tisti šwabski valpet sedaj zadovoljen?
ODGOVORI
1 0
Veščec
19. 10. 2025 10.28
Če se zna sama zase postavt,pol ni problema.
ODGOVORI
0 0
marmilan
19. 10. 2025 10.09
+1
Samo ženske ne, pa nimam nič proti ženskam. Pridejo pod vpliv in so lahko vodljive.
ODGOVORI
1 0
zajfa
19. 10. 2025 10.30
Ma vsi pridejo pod vpliv, oziroma so presrani, pri ženski imaš še morda kakšno možnost, da je trmasta do konca in gre z glavo skozi zid in celo blekne preveč in celo napredujemo. To opažam zadnje čase. Tehnologija je omogočila marsikaj. Prej smo morali čakati (celo večnost) na redke pogumne moške ...
ODGOVORI
0 0
zajfa
19. 10. 2025 10.31
Sploh pa te rošade so lep primer, da lahko zamenjaš kogar hočeš, nič se ne spremeni oziroma bo spremenilo.
ODGOVORI
0 0
