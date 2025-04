Moskovska avantura iskanega Dodika: sprejel ga je Putin

Voditelja sta se v Moskvi pogovarjala o aktualnih razmerah v Bosni in Hercegovini ter po svetu, poroča tiskovna agencija Republike Srbske Srna . Srečanje med Vladimirjem Putinom in Miloradom Dodikom je po poročanju ruskih tiskovnih agencij potrdil tudi tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov , Kremelj je nato objavil tudi uradne fotografije srečanja.

Dodik je v ruski prestolnici, čeprav je sodišče BiH zanj 17. marca izdalo nalog za pridržanje in privedbo zaradi suma napada na ustavni red, potem ko je želel uveljaviti ustavno sporne zakone o prepovedi delovanja pravosodnih in varnostnih institucij Bosne in Hercegovine na območju entitete Republike Srbske.

"To, kar je storil za obuditev Rusije, so dosegli le redki možje v zgodovini," je poudaril v posnetku, na katerem je za njim videti obzidje Kremlja.

Zaradi ogrožanja varnosti in stabilnosti BiH je več ameriških senatorjev prejšnji mesec zahtevalo nove sankcije proti Dodiku. Pozivi k sankcioniranju odgovornih za krizo v BiH so zaznamovali tudi sejo Evropskega parlamenta. Republikanski kongresnik Joe Wilson je na svojem profilu na družbenem omrežju X zapisal: "Milorad Dodik, ki je pod sankcijami ZDA, in vojni zločinec Vladimir Putin grozita, da bosta destabilizirala Bosno in Hercegovino in razdrla Daytonski mirovni sporazum. Državni sekretar Marco Rubio ima prav: moramo se odzvati in preprečiti ponavljanje zgodovine."