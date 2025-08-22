Svetli način
Tujina

Dodika na tekmi Slovenije in Srbije izžvižgali, dvorano zapustil sklonjene glave

Beograd, 22. 08. 2025 07.01 | Posodobljeno pred 14 minutami

Košarkarske tekme med Slovenijo in Srbijo se je v Beogradu udeležil tudi politični vodja Srbov v BiH Milorad Dodik, ki pa so ga navijači glasno izžvižgali. "Pumpaj, pumpaj," je skandiralo občinstvo, ko so ga opazili ob igrišču. Organizatorji so njihove vzklike nato skušali preglasiti z glasno glasbo, Dodik pa je po tekmi iz dvorane odkorakal s sklonjeno glavo.

Slovenska košarkarska reprezentanca se je v Beogradu na zadnji pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom pomerila s Srbijo. Slednji so dominirali od začetka do konca obračuna, navijači v nabito polni beograjski Areni pa niso bodrili le svojih zvezd na parketu, pač pa ob polčasu glasno vzklikali tudi enemu od obiskovalcev – zdaj že nekdanjemu predsednik Republike Srbske Miloradu Dodiku.

Ta je še pred začetkom tekme na družbenem omrežju X tako dobrovoljno zapisal: "Prispel sem na košarkarsko tekmo med Srbijo in Slovenijo".

A ga je dobra volja kmalu minila. Vse se je začelo z izražanjem podpore srbskim protestnikom in glasno skandiranje proti predsedniku Aleksandru Vučiću.

Ko pa so navijači ob igrišču opazili Dodika, so se začeli še žvižgi, poroča Sport klub. Organizatorji tekme so tedaj zvišali jakost glasbe.

Tudi po zaključku tekme, na kateri so sicer visoko slavili Srbi, navijači niso ostali tiho. Medtem ko je zapuščal dvorano, se je občinstvo 'potrudilo', da s tekme odite z jasnim zavedanjem, kaj si o njem mislijo.  Z burnimi odzivi, opazkami in skandiranjem so ga tako praktično pregnali iz dvorane. Dodik, ki so mu nedolgo nazaj odvzeli predsedniški mandat, je beograjsko Areno zapustil sklonjene glave.

