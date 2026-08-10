Dodikov svetovalec: Predlagali bomo razglasitev Goloba za persono non grata

"Veseli nas, da vse več ljudi, vključno z uglednimi slovenskimi državljani, ugotavljajo tisto, na kar mi opozarjamo od samega začetka," je po poročanju RTRS dejal Marko Romić, svetovalec in generalni sekretar nekdanjega predsednika Republike Srbske Milorada Dodika. Izpostavil je, da je Rok Snežič podal kazensko ovadbo proti Robertu Golobu zaradi prepovedi vstopa Dodiku, ki je bila po njegovih besedah sprejeta "brez kakršnekoli pravne podlage" in "politično motivirana".

"Javnost bom spomnil na nekaj, kar želi Golob pozabiti. Elektrika iz naše Termoelektrarne Ugljevik je desetletja napajala slovensko gospodarstvo. Po sporazumih iz leta 1981 so Slovenci iz naših elektrarn odvzeli tretjino elektrike, mi pa jim še danes na podlagi arbitražnih odločb dobavljamo energijo in vračamo več deset milijonov evrov. Bili smo dobri partnerji, ko so potrebovali našo elektriko. In potem se je Golob odločil, da nas bo kaznoval, ker predsednik Dodik brani Daytonski sporazum," je izjavil Romić.