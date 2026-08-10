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Dodikov svetovalec: Predlagali bomo razglasitev Goloba za persono non grata

Banjaluka/Ljubljana, 10. 08. 2026 20.01 pred 19 urami 2 min branja 256

Avtor:
K.H.
Robert Golob pri predsednici države

Po tem, ko je Rok Snežič kazensko ovadil nekdanjega premierja, ker je s prepovedjo vstopa Dodiku v državo po njegovem mnenju zlorabil uradni položaj, je Dodikov svetovalec zdaj napovedal nov ukrep proti Golobu. Kot pravi, bodo vladi Republike srbske podali predlog, da preuči možnost razglasitve Goloba za persono non grata v Republiki Srbski, manjši entiteti BiH.

"Veseli nas, da vse več ljudi, vključno z uglednimi slovenskimi državljani, ugotavljajo tisto, na kar mi opozarjamo od samega začetka," je po poročanju RTRS dejal Marko Romić, svetovalec in generalni sekretar nekdanjega predsednika Republike Srbske Milorada Dodika. Izpostavil je, da je Rok Snežič podal kazensko ovadbo proti Robertu Golobu zaradi prepovedi vstopa Dodiku, ki je bila po njegovih besedah sprejeta "brez kakršnekoli pravne podlage" in "politično motivirana".

"Javnost bom spomnil na nekaj, kar želi Golob pozabiti. Elektrika iz naše Termoelektrarne Ugljevik je desetletja napajala slovensko gospodarstvo. Po sporazumih iz leta 1981 so Slovenci iz naših elektrarn odvzeli tretjino elektrike, mi pa jim še danes na podlagi arbitražnih odločb dobavljamo energijo in vračamo več deset milijonov evrov. Bili smo dobri partnerji, ko so potrebovali našo elektriko. In potem se je Golob odločil, da nas bo kaznoval, ker predsednik Dodik brani Daytonski sporazum," je izjavil Romić.

Milorad Dodik v Moskvi
Milorad Dodik v Moskvi
FOTO: Profimedia

Ob tem je poudaril, da je imela takšna "neprijateljska politika" posledice in da podjetniki iz Republike Srbske umikajo svoj kapital iz Slovenije. "Nihče ne more pričakovati, da bodo naši ljudje poslovali v državi, katere premier odkrito izkazuje prezir do naših institucij," je dejal Romić. 

Dodal je, da bodo vladi manjše bosansko-hercegovske entitete predlagali, da "razmisli o razglasitvi Roberta Goloba za persono non grata" in mu prepove vstop v Republiko Srbsko. "Menimo, da je to primeren in vzajemen odgovor na ravnanje, ki je škodovalo odnosom med državama," je dodal. 

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Spomnimo

Slovenska vlada pod vodstvom premierja Roberta Goloba je septembra 2025 takrat že razrešenemu predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku prepovedala vstop v Slovenijo. Odločitev je Slovenija sprejela po tem, ko so sankcije proti Dodiku zaradi njegovih separatističnih potez in nespoštovanja odločitev visokega predstavnika za BiH uvedle že ZDA, Združeno kraljestvo, Nemčija in Avstrija. Dodikovo delovanje po mnenju Golobove vlade ogroža ustavni red Bosne in Hercegovine, spodkopava njene državne institucije ter prispeva k destabilizaciji Zahodnega Balkana.

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Kot povračilni udarec je nato vlada Republike Srbske prepovedala vstop v entiteto Nataši Pirc Musar in Tanji Fajon. Čeprav so že takrat pravni strokovnjaki iz Banjaluke ocenjevali, da je odločitev o prepovedi vstopa slovenski predsednici in ministrici dvakratno neustavna, saj je za vprašanje zunanje politike po ustavi BiH pristojna izključno država BiH, in sicer predsedstvo BiH. Dodik pa je pozneje Srbe v Sloveniji pozval, naj na naslednjih volitvah glasujejo za prvaka SDS Janeza Janšo

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KOMENTARJI256

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SEJBOBOL
11. 08. 2026 12.57
Nismo se rabl odcepit , sej jih je več tu kot doma , in kje sto zdej .....
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+1
1 0
SEJBOBOL
11. 08. 2026 12.50
Ne vem kako lahko tale Snezic sploh govori , k bi ga ze zdavnaj zaprli če bi blo lih obratno ... Ne ščitim Golobčka niti najman , ma smo v SLO al kje smo ...
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+1
2 1
SEJBOBOL
11. 08. 2026 12.51
Diktiranje balkanskega tempa ne pojenja .....
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+1
1 0
natas999
11. 08. 2026 12.46
ti ti robi čist si u podnu s svojimi slepimi volilci
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+2
3 1
Petur
11. 08. 2026 12.46
golob je politik kakor drugi,z zelo globokimi žepi in želodcem večjim od telesa..sovražnikov ima pa v Sloveniji le vseh 18 %v upadanju in nič več..18%ki jih je nagnal med prejšnjimi volitvami ,kakor so jih nagnali pred 80 plus leti...
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+2
2 0
JApajaDAja
11. 08. 2026 12.37
na tronu-robert golob, vodja opozicije....:-)
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+1
2 1
Krošnja
11. 08. 2026 12.31
Dodik in Snezic, dva kriminalca ki mislita da sta nad drzavo bosta nam Slovencem govorila kaj bom in kaj ne ter kdo bo in kdo ne? Snezica bi bilo treba izgnati iz drzave!!!
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+0
4 4
Glavni Baja 3
11. 08. 2026 12.40
n kaj boste vi kot slo naredili? nić kot da se ni zgodilo 😁💪🥂🍻
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+1
1 0
Bolfenk2
11. 08. 2026 12.11
Goloba res nihče več ne mara. Kaj je tudi Tina spet odšla s Snežičem?
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+5
5 0
brabusednet
11. 08. 2026 11.49
Veliko sovražnikov si je Golob zrihtal v 4 leta vladanja.To ni počel do sedaj noben preedsednik vlade Slovenije.Ne bo hodil na okrog čist brez skrbi.
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+6
7 1
simc167
11. 08. 2026 12.27
Sovražnikov? 🤣🤣🤣🤣 netanjahu, vojni zločinec in morilec otrok in ta klovn kriiminalc? Ponosni na take sovražnike.
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-2
0 2
vlahov
11. 08. 2026 11.32
Golob bo zaključil kot izdajalec narodov .
Odgovori
+5
7 2
simc167
11. 08. 2026 12.29
Katerih narodov sektaš malomožganski? Izdajalec naroda je pukljasti krokar, ki je za oblast prodal slovenijo vojnim zločincem. Sedaj smo provinca izraela. Izdajalec narodov?! 🤣😂🤣🤣🤣😂🤣
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-2
1 3
Rudar
11. 08. 2026 11.28
Da ti takšna država prepove vstop je res boleče.
Odgovori
+3
4 1
Glavni Baja 3
11. 08. 2026 12.06
dže s lopov 😁
Odgovori
0 0
Glavni Baja 3
11. 08. 2026 12.10
😆😆😆
Odgovori
0 0
SEJBOBOL
11. 08. 2026 12.53
Očitno je , sej vs je z dneva v dan več , očitno je bolš k tm dol .....
Odgovori
0 0
Bonaventura
11. 08. 2026 11.21
Rad imam levičarje in desničarje, ki to so...načela....ne maram pa levičarjev, ki so kapitalisti...
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+4
7 3
jank
11. 08. 2026 11.20
Snežić bo z Janšo vsem bosanskim kriminalcem ponovno uredil, da bodo pri nas kupovali prestižne nepremičnine. Banda!
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+1
5 4
SEJBOBOL
11. 08. 2026 12.57
Vsi dajejo preveliko potuho južnim .....
Odgovori
0 0
utrillo
11. 08. 2026 10.47
"Đe si lopove". Na medmrežju si poglejte video, kako mali deček iz vrtčevske skupine otrok, Dodiku to večkrat vrže v obraz. Enako velja tudi za Snežića.
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+2
6 4
simc167
11. 08. 2026 10.37
Ni problem in je lahko ponosen, da sta dva takšna kot sta izraelski vojni zločinec in morilec otrok in kriminalec Dodik tako naperjena proti gospodu Golobu. Problem je v tem, da je jansha njihov prijatelj. Tu pa je ogrožena varnost slovenije. Sploh v primeru izralelskih vohunov. Drugače pa smo normalni slovenci ponosni, da smo bili v času g. Goloba na pravi strani zgodovine. Povej mi s kom se družiš in povem ti kakšen človek si. OGABNO SEKTAŠI, OGABNO DO AMENA. DOMOLJUBI? 🤣🤣🤣🤣
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+2
5 3
manga
11. 08. 2026 10.17
Kaj konkretnega je Dodik naredil proti interesom Republike Slovenije?Popolnoma veliko NIČ.
Odgovori
-2
4 6
E.Nigma
11. 08. 2026 10.16
Ta ptič nima več pravobna glasanje
Odgovori
+3
6 3
Curie
11. 08. 2026 10.00
Pravilen ukrep!
Odgovori
+4
9 5
Opazujemvas007
11. 08. 2026 09.58
Snežič je znova postal glasen, ko je njegov prijatelj iz zapora, znova postal PV. Ne ve pa, da bo vsega enkrat konec,takrat bo pa jokal in stokal znova, ko mu bodo stopili na praste. Za Slovenijo je najboljše prste vstran od Srbije in severo vzhodne pokrajine BIH.
Odgovori
+4
10 6
osservatore
11. 08. 2026 09.55
A Šnežić ima dovoljnje za vstop v SLO?
Odgovori
+8
12 4
IceFashion
11. 08. 2026 09.55
Naj nas Dodik ne poziva v imenu Srbov. Mi z njim nimamo nič. Naj poziva svoje Bosance, Srbijo pa naj pusti pri miru. Tudi mi imamo dovolj svojih problemov in ga ne potrebujemo še na svojih plečih.
Odgovori
+6
9 3
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