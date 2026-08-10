Dodikov svetovalec: Predlagali bomo razglasitev Goloba za persono non grata

"Veseli nas, da vse več ljudi, vključno z uglednimi slovenskimi državljani, ugotavljajo tisto, na kar mi opozarjamo od samega začetka," je po poročanju RTRS dejal Marko Romić, svetovalec in generalni sekretar nekdanjega predsednika Republike Srbske Milorada Dodika. Izpostavil je, da je Rok Snežič podal kazensko ovadbo proti Robertu Golobu zaradi prepovedi vstopa Dodiku, ki je bila po njegovih besedah sprejeta "brez kakršnekoli pravne podlage" in "politično motivirana".
"Javnost bom spomnil na nekaj, kar želi Golob pozabiti. Elektrika iz naše Termoelektrarne Ugljevik je desetletja napajala slovensko gospodarstvo. Po sporazumih iz leta 1981 so Slovenci iz naših elektrarn odvzeli tretjino elektrike, mi pa jim še danes na podlagi arbitražnih odločb dobavljamo energijo in vračamo več deset milijonov evrov. Bili smo dobri partnerji, ko so potrebovali našo elektriko. In potem se je Golob odločil, da nas bo kaznoval, ker predsednik Dodik brani Daytonski sporazum," je izjavil Romić.
Ob tem je poudaril, da je imela takšna "neprijateljska politika" posledice in da podjetniki iz Republike Srbske umikajo svoj kapital iz Slovenije. "Nihče ne more pričakovati, da bodo naši ljudje poslovali v državi, katere premier odkrito izkazuje prezir do naših institucij," je dejal Romić.
Dodal je, da bodo vladi manjše bosansko-hercegovske entitete predlagali, da "razmisli o razglasitvi Roberta Goloba za persono non grata" in mu prepove vstop v Republiko Srbsko. "Menimo, da je to primeren in vzajemen odgovor na ravnanje, ki je škodovalo odnosom med državama," je dodal.
Spomnimo
Slovenska vlada pod vodstvom premierja Roberta Goloba je septembra 2025 takrat že razrešenemu predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku prepovedala vstop v Slovenijo. Odločitev je Slovenija sprejela po tem, ko so sankcije proti Dodiku zaradi njegovih separatističnih potez in nespoštovanja odločitev visokega predstavnika za BiH uvedle že ZDA, Združeno kraljestvo, Nemčija in Avstrija. Dodikovo delovanje po mnenju Golobove vlade ogroža ustavni red Bosne in Hercegovine, spodkopava njene državne institucije ter prispeva k destabilizaciji Zahodnega Balkana.
Kot povračilni udarec je nato vlada Republike Srbske prepovedala vstop v entiteto Nataši Pirc Musar in Tanji Fajon. Čeprav so že takrat pravni strokovnjaki iz Banjaluke ocenjevali, da je odločitev o prepovedi vstopa slovenski predsednici in ministrici dvakratno neustavna, saj je za vprašanje zunanje politike po ustavi BiH pristojna izključno država BiH, in sicer predsedstvo BiH. Dodik pa je pozneje Srbe v Sloveniji pozval, naj na naslednjih volitvah glasujejo za prvaka SDS Janeza Janšo.
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