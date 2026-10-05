Dodikovi ljudje do zmage na volitvah, Hrvati imajo novo predstavnico

Volivci Bosne in Hercegovine so na splošnih volitvah v nedeljo izbirali predstavnike v državnem parlamentu, parlamentih obeh entitet - Federacije BiH in Republike Srbske - ter kantonalnih skupščinah, pa tudi tri člane predsedstva BiH ter predsednika in podpredsednika Republike Srbske.
Denis Bećirović iz Socialdemokratske stranke BiH (SDP BiH) je v tekmi za bošnjaškega člana predsedstva prejel 210.483 glasov, njegov glavni tekmec, predsednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović pa 187.753, so danes pokazali podatki državne volilne komisije po preštetih glasovnicah na več kot 96 odstotkov volišč.
Srbska članica predsedstva bo tudi v naslednjem štiriletnem mandatu Željka Cvijanović, ki je osvojila 288.606 glasov, medtem ko je opozicijski kandidat Marinko Božović prejel približno pol manj glasov.
Dodikova Zveza neodvisnih socialdemokratov (SNSD), iz katere prihaja Cvijanović, je po neuradnih delnih izidih ohranila položaj vodilne stranke tudi v Republiki Srbski. Njen kandidat in aktualni premier Savo Minić je z 272.836 glasovi osvojil mesto predsednika entitete, kandidat opozicije Branko Blanuša pa je prejel 218.651 glasov.
Milorad Dodik, ki zaradi sodne prepovedi ni smel kandidirati, je v nedeljo zvečer razglasil zmago SNSD na vseh ravneh oblasti v Republiki Srbski. Zahvalil se je predsednikoma ZDA in Rusije, Donaldu Trumpu in Vladimirju Putinu, ter nekdanjemu srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću.
"Če ne bi bilo veličastne zmage Donalda Trumpa in če ne bi odstranil tiste osovražene Bidnove strukture, bi bili danes verjetno politični mrtveci, toda zahvaljujoč novim razmeram smo zdaj politični zmagovalci," je dejal.
Čestital je Cvijanović in Miniću, novinarjem v Banjaluki pa dejal, da bo njegova stranka s koalicijskimi partnerji v parlamentu Republike Srbske zagotovo imela dvotretjinsko večino. Ob tem je dodal, da je to zanj spodbuda, da nadaljuje dosedanjo politiko in ničesar ne spreminja, ampak gre naprej.
Do največje spremembe na volitvah je prišlo pri hrvaškem članu predsedstva BiH. To mesto je osvojila Darijana Filipović s 109.168 glasovi. Dosedanji član Željko Komšić, ki mu hrvaške stranke že leta odrekajo politično legitimnost, ker je bil izvoljen predvsem z glasovi bošnjaških volivcev, po dveh zaporednih mandatih ni smel znova kandidirati.
Filipović se je po zmagi zahvalila volivcem, pa tudi vladajoči stranki na Hrvaškem, HDZ, in njenemu predsedniku Andreju Plenkoviću za podporo med kampanjo.
Poudarila je, da so Hrvati v BiH izbrali svojo predstavnico v predsedstvu države in da si bo prizadevala za sodelovanje med tremi člani predsedstva.
Hrvaški, srbski in bošnjaški narod so po njenih besedah povedali svoje, ona pa bo to izbiro spoštovala. "Bošnjaški narod je ne glede na politike, ki so mu jih ponujali tudi v tej kampanji, pokazal, da ne želi preglasovanja in napetosti, ki jih to povzroča. Zato takrat, ko pridobijo Hrvati, pridobi tudi BiH," je še izjavila.
Večjih sprememb ne kažejo niti neuradni delni izidi volitev v spodnji dom parlamenta BiH. V Federaciji BiH je največ glasov osvojila SDA, ki ji sledita SDP BiH in HDZ BiH, tem pa Stranka za BiH, Narod in pravica, Demokratska fronta (DF) ter opozicijska koalicija petih hrvaških strank. V Republiki Srbski je prepričljivo zmagala SNSD.
Med največjimi poraženci volitev sta Komšić in njegova DF. Stranka je izgubila mesto v predsedstvu BiH, Komšić pa ni bil izvoljen v državni parlament. Komšić je že v nedeljo priznal poraz.
Po objavi uradnih rezultatov bo sledila druga faza volilnega procesa, ko bodo posredno izbirali predstavnike v zgornja domova parlamentov BiH in Federacije BiH ter predsednika in dva podpredsednika te entitete.
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