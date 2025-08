Dodiku bodo v sredo uradno odvzeli mandat predsednika RS

Centralna volilna komisija Bosne in Hercegovine je potrdila, da bodo na sredini seji uradno odvzeli mandat predsedniku Republike Srbske, Miloradu Dodiku. V petek je obsodba, po kateri mora Dodik za leto dni v zapor in za šest let iz politike, postala pravnomočna. Po zakonu bodo morale biti v 90 dneh razpisane tudi predčasne volitve za novega predsednika te manjše entitete BiH.