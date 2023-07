Dodiku grozi zaporna kazen: ne priznava odločitev predstavnika mednarodne skupnosti

Schmidt je takrat izpostavil, da oba koraka pomenita napad na ustavno sodišče BiH in poskus ogrožanja odločitev pravnega in ustavnega okvira BiH, vključno z odločitvami visokega predstavnika. Spomnil je tudi, da parlamenta entitet nimata pravice do odstopanja od določil ustave BiH ali drugih obveznosti, ki izhajajo iz daytonskega mirovnega sporazuma. Ena od teh je tudi sodelovanje z visokim predstavnikom.

Dodaten problem pri uresničevanju Schmidtove odločitve prav gotovo predstavlja pravosodje Bosne in Hercegovine, ki je v bistvu zadolženo za implementacijo Schmidtovih sprememb kazenskega zakonika in sankcioniranje Dodika in somišljenikov. Tudi to je po preteklih izkušnjah nesmiselno pričakovati, glede na to, da je tožilstvo večkrat poskušalo sankcionirati Dodika in njegove sodelavce, a se to nikoli ni zgodilo, dodaja Klix.ba.