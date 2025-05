Dodiku prepovedan vstop v Litvo, sankcije uvaja tudi Poljska

Odločitev o prepovedi vstopa predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku je na uradni spletni strani objavil oddelek za migracije litovskega ministrstva za notranje zadeve. Tam so navedli, da ukrep velja do 18. aprila 2030.

Sankcije proti Dodiku ter predsednikoma vlade in narodne skupščine Republike Srbske Radovanu Viškoviću in Nenadu Stevandiću so doslej že uvedle ZDA, Nemčija in Avstrija, medtem ko sta Dodik in Stevandić skupaj s članico predsedstva BiH Željko Cvijanović in ministrom za pravosodje Republike Srbske Milošem Bukejlovićem hkrati tudi pod sankcijami Združenega kraljestva.

O uvedbi sankcij naj bi razmišljale tudi Estonija, Češka in Slovenija, ki ji je Dodik že zagrozil s povračilnimi ukrepi.