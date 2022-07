'Dogajanje v Sloveniji sprožilo razmislek o evropski medijski zakonodaji'

Na novinarski konferenci ob predstavitvi tretjega letnega poročila o vladavini prava v EU je poudarila, da je to podlaga za razpravo s predstavniki držav članic, tudi o medijih in položaju novinarjev.

Gre za akt o medijski svobodi, v katerem komisija naslavlja težave javnih in zasebnih medijev, tudi v zvezi s financiranjem in stabilnostjo delovanja, predvsem javnih medijev, je pojasnila.

Komisija v poročilu Sloveniji priporoča "krepitev pravil in mehanizmov za okrepitev neodvisnega vodenja in uredniške neodvisnosti javnih medijev, pri čemer je treba upoštevati evropske standarde glede javnih medijev" .

To med drugim po navedbah Bruslja, ki se sklicuje na poročilo Centra za medijski pluralizem in svobodo medijev (CMPF) za leto 2022, velja za postopke imenovanja članov programskega in nadzornega sveta RTV Slovenija, saj večino imenujejo parlament, politične stranke in vlada.

V parlamentarni obravnavi je sicer trenutno predlog novele zakona o RTVS, s katerim želi vlada depolitizirati zavod. Vodenje, upravljanje in nadzor zavoda bi namesto zdajšnjima programskemu in nadzornemu svetu prepustili enotnemu svetu RTVS, ki bi štel 17 članov. V skladu z enim od dopolnil, ki jih je v ponedeljek potrdil pristojni odbor DZ za kulturo, DZ vanj ne bo imenoval nobenega člana.

Na področju svobode medijev Evropska komisija izpostavlja še, da je bilo od objave lanskega poročila ponovno vzpostavljeno financiranje STA. To agenciji zagotavlja večjo stabilnost, a bi lahko nekatera določila v dogovoru za financiranje posredno vplivala na njeno uredniško avtonomijo, so opozorili.