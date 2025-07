Dogovor članic EU: 18. sveženj sankcij proti Rusiji

"Kremlju bomo omejili vojni proračun, ukrepali proti še 105 ladjam flote v senci (...) in omejili dostop ruskih bank do financ. Prepovedana bosta plinovoda Severni tok. Cenovna kapica za nafto bo nižja. Krepimo pritisk na rusko vojaško industrijo, kitajske banke, ki omogočajo izogibanje sankcijam, in blokiramo izvoz tehnologije za uporabo pri dronih," je na omrežju X zapisala Kaja Kallas .

"Ukrepamo proti srcu ruskega vojnega stroja. Ciljamo na njene bančne, energetske in vojaško-industrijske sektorje ter vključujemo novo dinamično cenovno kapico za nafto. (...) Pritisk bo trajal, dokler Putin ne bo končal te vojne," je von der Leynova zapisala na omrežju X . Costa je medtem zagotovil, da podpora EU pravičnemu in trajnemu miru v Ukrajini ostaja neomajna.

Kljub omenjenim pomislekom je slovaški premier Robert Fico v četrtek v videoposnetku, objavljenem na Facebooku, izjavil, da je slovaškim predstavnikom naročil, naj odobrijo nov sveženj sankcij proti Rusiji. Pri tem je omenil, da bi bilo nadaljnje blokiranje te poteze "kontraproduktivno" za interese Slovaške kot članice EU.

Dodal je še, da je Slovaška od Evropske komisije prejela zagotovila, med drugim glede pomoči v primeru pomanjkanja plina in povišanja cen.

18. sveženj sankcij po navedbah diplomatskega vira v EU med drugim vključuje znižanje cenovne kapice za rusko nafto, ki je namenjena omejevanju izvoza tega energenta iz Rusije v tretje države, s 60 na približno 47,6 ameriških dolarjev na sod. Ker Rusija za izogibanje cenovni kapici uporablja t. i. floto ladij v senci, je Bruselj na seznam sankcioniranih dodal še 105 plovil.

Prav tako so v novi sveženj sankcij vključeni ukrepi proti plinovodoma Severni tok 1 in 2, ki sicer ne obratujeta, in ukrepi proti ruskemu bančnemu sektorju. Pri slednjemu se trenutne omejitve glede mednarodnega sistema Swift spreminjajo v popolno prepoved transakcij. Dodatno je EU omejila tudi dostop Moskve do tehnologije z dvojno rabo.