Dogovor med EU in ZDA: kaj vse je Bruselj obljubil Trumpu?

Dogovor sta že julija lani dosegla predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in ameriški predsednik Donald Trump. Sporazum predvideva 15-odstotne ameriške carine na večino evropskega blaga, medtem ko bi Evropska unija za ameriške izdelke uvedla ničelne carinske stopnje. Čeprav so države članice dogovor že podprle, je njegova uveljavitev več mesecev obstala. K zamudam so prispevali Trumpovi pritiski na Grenlandijo, pa tudi odločitev ameriškega vrhovnega sodišča, ki je razveljavila del njegove carinske politike in povzročila dodatno negotovost. Potrditev v Evropskem parlamentu predstavlja zadnji pomemben politični korak pred začetkom izvajanja sporazuma. S tem bi se Evropska unija izognila tudi novim ameriškim carinam na evropska vozila, s katerimi je Trump grozil, če dogovor ne bi začel veljati do 4. julija.

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Podpora največjih političnih skupin

Podporo sporazumu so že napovedale največje politične skupine v Evropskem parlamentu, med njimi tudi največja politična sila, Evropska ljudska stranka (EPP), katere članica je tudi Ursula von der Leyen. Po glasovanju bo potrebnih le še nekaj formalnih korakov, med drugim dokončna potrditev držav članic in objava v Uradnem listu EU. Poslanci so v besedilo vključili tudi več zaščitnih mehanizmov. Sporazum bo samodejno prenehal veljati konec leta 2029, če ga pogodbenici ne bosta podaljšali. Evropska komisija pa bo lahko njegovo izvajanje začasno ustavila, če ZDA ne bodo spoštovale svojih obveznosti ali bi začele ovirati trgovino in investicije. Predsednik parlamentarnega odbora za mednarodno trgovino Bernd Lange je poudaril, da parlament ni želel sprejeti kakršnegakoli dogovora. "Evropski parlament je zelo jasno povedal, da ne bomo sprejeli sporazuma z Združenimi državami, če ta ne bo ščitil evropskih interesov," je dejal. Podobno je opozoril tudi italijanski socialistični poslanec Brando Benifei, ki meni, da mora Bruselj v odnosih z Washingtonom nastopati bistveno bolj odločno.

Trgovinski mir po letu carinskih sporov

Po vrnitvi Donalda Trumpa v Belo hišo so ZDA sprožile nov val carin, ki so prizadele predvsem evropsko jeklarsko, aluminijsko in avtomobilsko industrijo. Von der Leynova je zato skušala doseči dogovor, ki bi zmanjšal trgovinske napetosti med največjima gospodarskima partnericama na svetu. Skupna vrednost trgovinske menjave med Evropsko unijo in Združenimi državami presega dva bilijona dolarjev letno. V Evropski ljudski stranki menijo, da sporazum evropskim podjetjem prinaša predvsem predvidljivost po obdobju negotovosti. "Dogovor ostaja najbolj izvedljiva možnost in najboljši razpoložljivi izid za evropska podjetja," je dejal evropski poslanec Jörgen Warborn, pristojen za mednarodno trgovino v skupini EPP. Podporo sporazumu so napovedali tudi evropski konservativci iz skupine ECR.

Kritiki: Evropa je popustila Trumpu

Sporazum pa nima enotne podpore. Proti so predvsem poslanci Zelenih, Levice in del sredinskih političnih skupin. Po njihovem mnenju Evropska unija v pogajanjih ni dovolj zaščitila svojih interesov in je pristala na pogoje, ki bolj ustrezajo Washingtonu kot Bruslju. Kljub kritikam pa se zdi, da bo sporazum dobil dovolj podpore za dokončno potrditev. Evropska unija bo tako po skoraj letu dni pogajanj in političnih zapletov vendarle sklenila trgovinski dogovor, ki naj bi umiril eno največjih gospodarskih sporov med obema stranema Atlantika.

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Kaj natančno prinaša trgovinski sporazum med EU in ZDA?