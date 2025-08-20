Svetli način
Tujina

Trump: Putin morda niti ne želi skleniti dogovora

Moskva, Washington, 20. 08. 2025 07.11 | Posodobljeno pred eno minuto

Po srečanju ameriškega in ruskega predsednika na Aljaski in obisku ukrajinskega predsednika z evropskimi voditelji v Beli hiši se poraja vprašanje, kdaj bosta za isto mizo sedeli ruska in ukrajinska stran. Donald Trump priznava, da je rešitev konflikta zapletena in da Vladimir Putin morda niti ne želi skleniti dogovora.

Vladimir Putin se je s Trumpom sestal na Aljaski. Kdaj in kje se bo z Zelenskim?
Vladimir Putin se je s Trumpom sestal na Aljaski. Kdaj in kje se bo z Zelenskim? FOTO: AP

"V naslednjih nekaj tednih bomo izvedeli več o predsedniku Putinu," je dejal Trump, ki ne izključuje možnosti, da Putin ne želi skleniti dogovora. V tem primeru bi se ruski predsednik soočil s težko situacijo, je še povedal Trump, ki podrobnosti, kaj bi to pomenilo, ni razkril, poroča BBC. 

Po njegovi oceni bi bilo tudi bolje, da bi se Putin in ukrajinski predsednik Zelenski sestala brez njega, je Trump dejal v intervjuju s konservativnim radijskim voditeljem Markom Levinom. Srečanja med sprtima stranema se bo sicer udeležil, "če bo to potrebno", a želi videti, "kaj se bo zgodilo".

Putin je v ponedeljek Trumpu sicer sporočil, da je odprt za srečanje z ukrajinsko delegacijo, a je že naslednji dan ruski zunanji minister Sergej Lavrov predsednikovo sporočilo omilil in izpostavil, da do takšnega srečanja pride postopoma po več korakih. 

Po poročanju BBC se bodo v kratkem na virtualnem srečanju sestali poveljniki članic Nata, britanski admiral Tony Radakin pa naj bi odpotoval v Washington na pogovore o namestitvi mirovniških sil v Ukrajini. Prav namestitev takih sil je ena od zavez, ki ji je naklonjena Koalicija voljnih pod vodstvom Francije in Združenega kraljestva, če bi prispevala k končanju konflikta. 

Donald Trump Vladimir Putin Ukrajina Rusija mirovna pogajanja
