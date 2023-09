Dogovor o prekinitvi ognja v Armeniji sprožil nasilne proteste

24-urna vojaška ofenziva na Kavkazu se je končala s prekinitvijo ognja in dogovorom o razpustitvi lokalne armenske vojske. Azerbajdžan je sporočil, da je obnovil svojo suverenost nad ozemljem. A to še ni prineslo miru med sprtima državama. Ulice prestolnice Armenije je namreč zavzelo na tisoče kritikov vladnega ravnanja v krizi v Gorskem Karabahu. Odjeknili pa so tudi spopadi med protestniki in policijo, eden od policistov je bil med nasilnimi protesti ranjen.

Kot poroča Guardian, se je v sredo zvečer na ulicah armenske prestolnice Erevan zbralo na tisoče protestnikov, ki so nasprotovali vladnemu ravnanju s krizo na območju Gorskega Karabaha. A to niso bili mirni protesti, številni so namreč svojo jezo izražali z nasiljem. Kritike so letele prav na doseženi sporazum o prekinitvi ognja, v katerega je vključena tudi zaveza, da mora lokalna armenska vlada razpustiti svojo vojsko na območju. Jeza pa je letela tudi na Rusijo, ki je posredovala pri prekinitvi ognja, in na Zahod, ki da ni uspel zaščititi življenj etničnih Armencev.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Protestniki so v policijo, ki je varovala vladne zgradbe, metali kamenje in steklenice, razbili so več oken, nad sabo so dvigovali zastavo separatistične regije in blokirali glavno cesto. Policija je zoper izgrednike uporabila šok granate, številne nasilneže so tudi aretirali. Eden od policistov pa je med izgredi utrpel poškodbo glave. Protestniki so skandirali gesli "Artsakh, Artsakh" – armensko ime za Gorski Karabat – in "Nikoli izdajalec". Slednje se je nanašalo na armenskega premierja Nikolo Pašinjana. Med mrtvimi najmanj 10 civilistov, tudi pet otrok Nekateri udeleženci protesta menijo, da bi se morala Armenija odločneje odzvati na napad. A armenski uradniki so večkrat povedali, da v Gorskem Karabahu ni armenskih vojaških enot in da Armenija ne bo posredovala v konfliktu. "Vsi smo pripravljeni dati svoja življenja, vendar nimamo orožja, nimamo zaveznikov," je dejal protestnik Ramik Asateryan. "Če se ne boriš, še vseeno izgubiš. Izgubili smo Artsakh, izgubljamo zdaj. Izgubili bomo tudi druge dele naše države," je dejal še eden od protestnikov Akop Abgaryan. "Če se boriš, morda lahko zmagaš," je dodal in povedal, da je bilo v vojni leta 2020, ko je Azerbajdžan uspel zajeti večje dele sporne armenijske enklave, ubitih tudi nekaj njegovih tesnih prijateljev.

icon-expand Med protestom je stala pred vrsto policistov, protestniki so zahtevali odstop premierja. FOTO: Profimedia

Število ubitih v torkovih napadih se po nekaterih ocenah giblje med 10 in 100. Po besedah regionalnega varuha človekovih pravic Geghama Stepanyana je med mrtvimi najmanj 10 civilistov, od tega pet otrok. Rusko obrambno ministrstvo je po poročanju tiskovne agencije Interfax v četrtek sporočilo, da so njihove mirovne enote sprejele okoli 5000 prebivalcev Karabaha, potem ko so jih evakuirali z nevarnih območij. Ob tem je ruski predsednik Vladimir Putin zavrnil kritike, da so ruske mirovne enote ostale ob strani, ko je Azerbajdžan ponovno zanetil konflikt. "Naše mirovne sile zelo dejavno sodelujejo z obema stranema. Delajo vse, kar je v njihovi moči, da zaščitijo civilno prebivalstvo," je dejal.

Izguba v Karabahu je še dodaten pritisk na premierja Pašinjana, ki se zaradi popuščanja Azerbajdžanu od leta 2020 doma sooča z ostrimi kritikami. "Izgubljamo svojo domovino, izgubljamo naše ljudi," je dejal protestnik Sargis Hayats, ki meni, da je čas, da Pašinjan odide. "Čas je pokazal, da ne more vladati. Nihče mu ni dal mandata, da Karabah kapitulira." 47-letni Alexan Yesiyan pa je povedal, da se je protesta udeležil, ker še vedno obstaja upanje, čeprav majhno, da lahko rešijo svojo državo. "A najprej se moramo znebiti izdajalcev, ki nadzorujejo vzvode oblasti v Armeniji." 'Zdi se, da so Armenci iz Karabaha pozabili, da živijo v Azerbajdžanu' V prestolnici Azerbajdžana so medtem veseli prebivalci izrazili upanje, da je dogovor napovedal dokončno zmago in konec desetletja trajajočega konflikta. "Res sem zelo vesela te novice. Končno je vojne konec," je za France-Presse povedala 67-letna Rana Ahmedova. Azerbajdžanski predsednik Ilham Alijev je v televizijskem nagovoru v sredo zvečer dejal, da je ofenziva "obnovila suverenost". Pohvalil je tudi vojsko, ki je dosegla "popolno predajo" lokalnih armenskih borcev. "Zdi se, da so Armenci iz Karabaha pozabili, da živijo v Azerbajdžanu," je dejal in ob tem dodal, da povračilnih ukrepov proti lokalnemu prebivalstvu ne bo. A protestniki v Erevanu so izrazili prav strah, da bi se lahko Azerbajdžan lotil misije etničnega čiščenja.

icon-expand Protestnik z dvema ruskima potnima listoma, eden je za potovanja v tujino. Pripravlja se, da ju bo raztrgal v znak protesta proti neukrepanju Rusije. FOTO: AP

Gorski Karabah in obsežna okoliška ozemlja so od konca separatistične vojne leta 1994 pod nadzorom etničnih Armencev, vendar je Azerbajdžan med spopadi leta 2020 ponovno pridobil nekatera ozemlja in dele Gorskega Karabaha. Spopadi so se končali s premirjem, po katerem so v Gorskem Karabahu nameščene ruske mirovne enote. Kot je dejal armenski premier Pašinjan, pričakuje, da bodo ruske mirovne enote zagotovile, da bodo etnično armenski prebivalci Karabaha lahko ostali "na svojih domovih, na svoji zemlji". Predstavniki regionalne prestolnice Stepanakert in azerbajdžanske prestolnice se bodo v četrtek v Gorskem Karabahu srečali na pogajanjih. Azerbajdžan, ki je zahteval razpustitev lokalne vlade v Gorskem Karabahu, je dejal, da bodo pogovori vključevali tudi načrte za ponovno vključitev regije v Azerbajdžan. Svet zaskrbljen Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je Alijevu naročil, naj zaščiti pravice etničnih Armencev v regiji, naj "zagotovi popolno prekinitev ognja ter varno in dostojanstveno ravnanje Azerbajdžana s karabaškimi Armeni". EU in Združene države so v zadnjih mesecih posredovale pri pogovorih med Bakujem in Erevanom, katerih cilj je bil zagotoviti trajen mirovni dogovor med obema stranema. Bela hiša je v sredo sporočila, da je zaskrbljena zaradi humanitarnih razmer v Gorskem Karabahu.