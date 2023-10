Dogovor v zadnjem trenutku: financiranje agencij zvezne vlade podaljšano

Z današnjim dnem se v ZDA začenja novo proračunsko leto 2024, vendar kongres ni pravočasno potrdil vseh 12 zakonov o proračunski porabi.

Skrajni republikanci v predstavniškem domu kongresa, kjer ima njihova stranka večino, so na pozive bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa zavračali potrditev predloga o začasnem podaljšanju financiranja vlade in so zahtevali zmanjšanje porabe, kar je bilo za demokrate in zmernejše republikance nesprejemljivo.

Senat je bil v postopku sprejemanja predloga o začasnem podaljšanju financiranja do 17. novembra, v predstavniškem domu pa je bila edina možnost, da se vodja republikanske večine Kevin McCarthy izogne blokadi tako, da predlog potrdi s pomočjo demokratov.

To se je na koncu tudi zgodilo in McCarthyju zdaj grozi glasovanje o odstavitvi, s katerim so v primeru kompromisa že vnaprej grozili skrajni člani stranke.