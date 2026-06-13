Dogovor? ZDA v Hormuški ožini sestrelile več iranskih dronov

Ameriško centralno poveljstvo (Centcom) je na družbenem omrežju zapisalo, da je Iran izstrelil več dronov "v poskusu napada na trgovske ladje, ki prečkajo Hormuško ožino". "Ameriške sile so jih v zadnjih urah vse sestrelile, promet skozi ožino pa poteka nemoteno," je dodalo poveljstvo. Novi napadi z droni sledijo izjavam tako ameriških kot iranskih oblasti, da sta sprti strani vse bližje dogovoru o končanju vojne.

Donald Trump FOTO: AP

Predsednik ZDA Donald Trump je namreč v četrtek dejal, da so dosegli odlično rešitev vojne z Iranom. Po njegovih besedah naj bi dogovor podpisali v prihodnjih dneh v Evropi. Pakistanski premier Šehbaz Šarif, čigar država posreduje v konfliktu, pa je v petek izjavil, da sta se ZDA in Iran dogovorila glede končnega besedila mirovnega sporazuma.

Iran: dogovor bi vodil do ponovnega odprtja ožine

Iranski zunanji minister Abas Aragči je medtem v petek ocenil, da sprti strani še nikoli nista bili tako blizu dogovoru o končanju vojne ter da ta vključuje tudi ponovno odprtje Hormuške ožine. Pojasnil je, da osnutek sporazuma vključuje prekinitev pomorske blokade iranskih pristanišč in dogovor o spremembi upravljanja Hormuške ožine. Dodal je še, da je edini način za rešitev vprašanja iranskega obogatenega urana "njegovo razredčenje znotraj Irana".

Hormuška ožina FOTO: AP

Po njegovih besedah je iranski vrh glede dogovora sicer razdeljen na "podpornike in nasprotnike". Poudaril je tudi, da še niso sklenili skupne odločitve: "Zaenkrat moramo počakati. Če bo sporazum odobren, bo podpisan na daljavo." Ob tem je dodal, da bi se to lahko zgodilo že v prihodnjih dneh. Pojavilo se je tudi že nekaj ugibanj o datumu in lokaciji podpisa – viri so namreč govorili tako o Ženevi kot o Dunaju kot možnih lokacijah podpisa dogovora, a Aragči zdaj pravi, da bo torej podpisan na daljavo. Bi se to lahko zgodilo že v nedeljo, na Trumpov 80. rojstni dan? Ameriški uradniki so potrdili nekatere podrobnosti sporazuma in dejali, da bodo gospodarske koristi za Iran odvisne od tega, ali bo Teheran izpolnil svoje obveznosti.

Trump: nič skupnega s pogoji, o katerih so se dogovorili

Vojna se je začela z ameriškimi in izraelskimi napadi na Iran 28. februarja, zaradi česar je Iran udaril po Izraelu in ameriških zaveznicah v Perzijskem zalivu. Prav tako so takrat uspeli zapreti Hormuško ožino – ključno ladijsko pot za svetovno nafto in utekočinjeni zemeljski plin.