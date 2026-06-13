Dogovor? ZDA v Hormuški ožini sestrelile več iranskih dronov

Ameriško centralno poveljstvo (Centcom) je na družbenem omrežju zapisalo, da je Iran izstrelil več dronov "v poskusu napada na trgovske ladje, ki prečkajo Hormuško ožino". "Ameriške sile so jih v zadnjih urah vse sestrelile, promet skozi ožino pa poteka nemoteno," je dodalo poveljstvo.
Novi napadi z droni sledijo izjavam tako ameriških kot iranskih oblasti, da sta sprti strani vse bližje dogovoru o končanju vojne.
Predsednik ZDA Donald Trump je namreč v četrtek dejal, da so dosegli odlično rešitev vojne z Iranom. Po njegovih besedah naj bi dogovor podpisali v prihodnjih dneh v Evropi. Pakistanski premier Šehbaz Šarif, čigar država posreduje v konfliktu, pa je v petek izjavil, da sta se ZDA in Iran dogovorila glede končnega besedila mirovnega sporazuma.
Iran: dogovor bi vodil do ponovnega odprtja ožine
Iranski zunanji minister Abas Aragči je medtem v petek ocenil, da sprti strani še nikoli nista bili tako blizu dogovoru o končanju vojne ter da ta vključuje tudi ponovno odprtje Hormuške ožine.
Pojasnil je, da osnutek sporazuma vključuje prekinitev pomorske blokade iranskih pristanišč in dogovor o spremembi upravljanja Hormuške ožine. Dodal je še, da je edini način za rešitev vprašanja iranskega obogatenega urana "njegovo razredčenje znotraj Irana".
Po njegovih besedah je iranski vrh glede dogovora sicer razdeljen na "podpornike in nasprotnike". Poudaril je tudi, da še niso sklenili skupne odločitve: "Zaenkrat moramo počakati. Če bo sporazum odobren, bo podpisan na daljavo." Ob tem je dodal, da bi se to lahko zgodilo že v prihodnjih dneh.
Pojavilo se je tudi že nekaj ugibanj o datumu in lokaciji podpisa – viri so namreč govorili tako o Ženevi kot o Dunaju kot možnih lokacijah podpisa dogovora, a Aragči zdaj pravi, da bo torej podpisan na daljavo. Bi se to lahko zgodilo že v nedeljo, na Trumpov 80. rojstni dan?
Ameriški uradniki so potrdili nekatere podrobnosti sporazuma in dejali, da bodo gospodarske koristi za Iran odvisne od tega, ali bo Teheran izpolnil svoje obveznosti.
Trump: nič skupnega s pogoji, o katerih so se dogovorili
Vojna se je začela z ameriškimi in izraelskimi napadi na Iran 28. februarja, zaradi česar je Iran udaril po Izraelu in ameriških zaveznicah v Perzijskem zalivu. Prav tako so takrat uspeli zapreti Hormuško ožino – ključno ladijsko pot za svetovno nafto in utekočinjeni zemeljski plin.
Kljub temu da sta se državi aprila dogovorili o prekinitvi ognja, pa so občasni spopadi med njima ostali. Ameriški predsednik je v četrtek dejal, da je odpovedal "načrtovane napade" na Iran, ker da so pogajalci dosegli "odličen dogovor", ki naj bi bil že kmalu tudi podpisan.
Iranski mediji so v petek objavili nekaj podrobnosti domnevnega 14-točkovnega dogovora, za katerega je Trump dejal, da "nima nič skupnega s pogoji, o katerih so se dogovorili" in "nima nobene zveze z resnico".
Izrael, ki Iran obtožuje izdelave jedrskega orožja, pa medtem v pogovore o premirju ni bil vključen. Zahodne države sicer že desetletja obtožujejo Iran, da skuša izdelati jedrsko orožje. Iran je obtožbe zanikal, češ da je njegov program namenjen miroljubnim namenom – proizvodnji električne energije in raziskovalnim namenom.