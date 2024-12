Dogovori o prekinitvi ognja: Hamas in Izrael z medsebojnimi obtožbami

Podrobnosti o tem, kakšni naj bi bili novi pogoji in ovire, ki zavlačujejo sklepanje dogovora, tako Hamas kot Izrael nista pojasnila.

Izraelski mediji medtem poročajo, da Hamas zavrača izročitev seznama z imeni talcev, ki jih zadržuje od 7. oktobra lani, kar ovira napredek v pogajanjih. Po več kot tednu dni intenzivnih pogajanj, v katerih posredujejo Katar, Egipt in ZDA, naj bi Izrael v torek odpoklical svoje pogajalce.

Glede na poročanje medijev so viri Hamasa povedali, da so pripravljeni predati seznam talcev, ki bi jih lahko izpustili v prvi fazi po prekinitvi ognja, vendar pa so zavrnili zahtevo Izraela, da predloži popoln seznam sto talcev, ki naj bi bili še vedno živi.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v ponedeljek v parlamentu povedal, da je bil v pogovorih dosežen "določen napredek", v torek pa je njegov urad sporočil, da so se izraelski predstavniki vrnili iz Katarja.

"Teroristična organizacija Hamas ponovno laže, ne spoštuje že doseženih dogovorov in še naprej ustvarja nove ovire v pogajanjih," se je danes po poročanju AFP na očitke Hamasa odzval Netanjahu.

Hamas in dve drugi palestinski militantni skupini - Islamski džihad in levičarska Ljudska fronta za osvoboditev Palestine - sta minuli teden v skupni izjavi navedli, da je sporazum o prekinitvi ognja "bližje kot kdaj koli prej", če Izrael ne bo postavil novih pogojev.

Katar skupaj z ZDA in Egiptom že dlje časa posreduje v pogajanjih, cilj katerih je doseči prekinitev ognja v Gazi v zameno za izpustitev izraelskih talcev, zajetih med vdorom palestinskih borcev na jugu Izraela oktobra lani. A razen enotedenske prekinitve spopadov konec lanskega leta, med katero so v zameno za Palestince, zaprte v izraelskih zaporih, izpustili več deset talcev, doslej pogajalcem še ni uspelo doseči ustavitve spopadov.