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Dojenček in malček ob jezeru pila pivo, priče klicale policijo

Berlin, 28. 06. 2026 18.01 pred 1 uro 1 min branja 21

Avtor:
M.S.
Malček ob jezeru

Nemški mediji poročajo o nenavadnem incidentu. Ob jezeru Kaulsdorf v Berlinu je v soboto posredovala policija, potem ko so prejeli prijavo, da majhna otroka pijeta pivo iz steklenice.

Kot poroča nemški Bild, je več prič v soboto ob jezeru Kaulsdorf v Berlinu opazilo skupino odraslih, ki so dvema majhnima otrokoma dajali alkohol. Komaj osemmesečni dojenček in triletni otrok naj bi pila iz steklenice piva.

Jezero je bilo včeraj polno obiskovalcev, saj Berlin pesti huda poletna vročina s temperaturami okoli 40 stopinj Celzija.

Berlinska policija, ki je posredovala na kraju, je sprožila preiskavo zoper pet oseb, šlo naj bi za Srbe, stare 18, 19, 20, 23 in 25 let. Med osumljenci so tudi starši obeh otrok. Po poročanju medijev je eden od očetov policistom priznal, da je otroku dal steklenico Corone.

Na kraju so bili poleg policistov prisotni tudi socialni delavci, ki so opravili razgovore s starši. Otroka so pregledali reševalci in ju prepeljali v bolnišnico na opazovanje.

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KOMENTARJI21

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Arlo
28. 06. 2026 19.21
Na dudo ali po moško?
Odgovori
0 0
Naiskreni
28. 06. 2026 19.19
alkohol v islamski drzavi ni dovoljen. 🤷
Odgovori
+1
1 0
kinimod
28. 06. 2026 19.14
Moj Bog
Odgovori
0 0
krjola
28. 06. 2026 19.13
ja in...js sm pri 5ih letih pol deci šnopsa ruknu, pa ni noben članka o tem napisal...
Odgovori
+0
1 1
toje to
28. 06. 2026 19.21
in potem si daš nick karjola :P
Odgovori
0 0
August Landmesser
28. 06. 2026 19.12
hecno...in otročje...pa še da so srbi...Samo v vednost ...otroci na Bavarskem redno ob obroku pijejo " radlo " / ni radler/ je pa pivo in brezbravna " limonada " že vsaj 200 let...imajo pa tudi temno pivo/ ta pa je brez alkohola/ tudi že čez 100 let...za otroke...
Odgovori
+2
2 0
Bonaventura
28. 06. 2026 19.06
prvo sem pomislil, da so Štajerci...
Odgovori
+0
1 1
Malo_sutra
28. 06. 2026 18.54
O nemci takoj dramatizirajo. Sej to je normalno da otrok malo nagne. Sej ni celega spil.
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-4
8 12
First Last
28. 06. 2026 18.49
Pretiravate. Buhu alkohol otroku Buhu.. pa. dejans kir od vas ve dejansk kolk ce splph se dela kaksna znatna skoda ob par pozirkih piva za otroka... buhuhu. Vcasih je bla to pogosta praksa, kmetje so dajal otrokom piti da so lahko v miru delali na njivi, travnikih. Kolk ste nesvobodni ej, sledite nekim slepim modernim druzbenim normam, da bi pripadali in dobili pluseke, niti malo pa neznate kriticno postavit dvoma.
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+1
12 11
First Last
28. 06. 2026 18.50
Pa so otroc odrasl cist ok. Ne pametujte.
Odgovori
+1
9 8
Prelepa Soča
28. 06. 2026 18.57
First last, saj velikim tu gor se pozna, da so vam v zgodnjem otroštvu dajali alkohol, tvoje razmišljanje to tudi kaže.
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-2
7 9
metalika
28. 06. 2026 18.44
Nezaslišano
Odgovori
-1
7 8
špaget
28. 06. 2026 18.42
Tipčka sta se mal odžejala. Vedno moraš poslušat starše
Odgovori
-4
5 9
Bonaventura
28. 06. 2026 18.35
asimilacija balkanskih domorodcev, v civiliziran svet, je dolg proces....
Odgovori
+14
17 3
toncek baloncek
28. 06. 2026 18.32
Ko ni vec starega dobrega dolfija se dogajajo taksne stvari
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+7
10 3
Janez23
28. 06. 2026 18.30
Glede na starost 18, 19, 20, 23 in 25 let med njima tudi starša teh dveh otrok, bi rekel, da imajo ti "Srbi" sorodnike na Dolenjskem.
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+16
19 3
daedryk
28. 06. 2026 18.24
vidim, da je nemcem vazno poreklo. lahko bi jih posnemali. zaenkrat hocemo vedeti poreklo medu, v redu. btw ce bi hofer dal gor etiketo "kitajski nobel sirup" bi rulja navalila na polno. morda ne bi dosti ostalo od slovenskega ce bi vsakomur jasno dokazali poreklo. beseda slovenija ze po pomenu zdruzuje slovanske rodove, to je mikropanslavisticni red in je dejansko uspesen, pa ce vam je tako vsec ali pa ne.
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+1
5 4
testosteron
28. 06. 2026 18.14
Alkohol so zaplenili medtem pa sta oba malčka nemoteno kadila še naprej,...Sarkazem,...kok munjen morš bit, da daješ alkohol otrokom ?....
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+17
20 3
txoxnxy
28. 06. 2026 18.12
Tudi Obama je za zajterk dobil pivo od Gelce a ste že pozabli ? Problem je samo v znamki piva in corona ni nemško pivo lahko tudi ponaredek iz Balkana zato pa je nastal mednarodni problem .
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-12
2 14
Protoc
28. 06. 2026 18.09
Ubistvu ne vem a so to placani, da iscejo in snemajo probleme z normalnimi evropskim prebivastvom..namerno se pa zakriva kaj pocnejo migranti?
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+10
17 7
anatomija
28. 06. 2026 18.15
a za tebe so normalni ti , ki dajo piti alkohol dojenčkom . So pa Srbi v Nemčiji migranti , torej snemajo tisto kar počnejo migranti . Ne vem zakaj te potem to moti saj so naredili vse tisto kar si napisal , da so tvoje želje
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+2
9 7
BrezPitt
28. 06. 2026 18.17
Za Nemce je eden iz Srbije enako kot eden iz Sirije.
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+8
15 7
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