Dojenček in malček ob jezeru pila pivo, priče klicale policijo

Kot poroča nemški Bild, je več prič v soboto ob jezeru Kaulsdorf v Berlinu opazilo skupino odraslih, ki so dvema majhnima otrokoma dajali alkohol. Komaj osemmesečni dojenček in triletni otrok naj bi pila iz steklenice piva.

Jezero je bilo včeraj polno obiskovalcev, saj Berlin pesti huda poletna vročina s temperaturami okoli 40 stopinj Celzija.

Berlinska policija, ki je posredovala na kraju, je sprožila preiskavo zoper pet oseb, šlo naj bi za Srbe, stare 18, 19, 20, 23 in 25 let. Med osumljenci so tudi starši obeh otrok. Po poročanju medijev je eden od očetov policistom priznal, da je otroku dal steklenico Corone.

Na kraju so bili poleg policistov prisotni tudi socialni delavci, ki so opravili razgovore s starši. Otroka so pregledali reševalci in ju prepeljali v bolnišnico na opazovanje.