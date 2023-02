Dojenčico Ayo premestili na varno lokacijo, bojijo se njene ugrabitve

Direktorat za zdravje v Afrinu je po ponedeljkovem vdoru oboroženih napadalcev v porodnišnico v Siriji sprejel previdnostni ukrep za zaščito dojenčice Aye. BBC poroča, da se oblasti bojijo, da bi deklico, ki je starše izgubila med uničujočim potresom, ki je pretekli teden prizadel jugovzhod Turčije in sosednjo Sirijo, skušali ugrabiti in izvesti goljufijo pri njeni posvojitvi.

Že prejšnji teden je več tisoč ljudi izrazilo željo po posvojitvi osirotele deklice. Zdravstveni direktorat je odločen, da bo dal pri posvojitvi prednost dekličini blaginji in da bo v postopku ravnal previdno.

Razkrili so tudi nekoliko več podrobnosti o ponedeljkovem incidentu, ki se je zgodil v bolnišnici. Vodja direktorata za zdravje dr. Ahmad Hajj Hassan je sicer zanikal trditve, ki so se razširile na družbenih omrežjih, da naj bi šlo za neuspešen poskus ugrabitve Aye. Medicinska sestra naj bi takrat v spremstvu dveh oboroženih moških pretepla direktorja bolnišnice. "Obtožbe glede ugrabitve so bile nesporazum. To je bil povsem notranji bolnišnični problem in ni imel nobene povezave z otrokom," je dejal.

Porod se je začel kmalu po prvem potresu 6. februarja. Družinska hiša, v kateri je bila v času tresenja tal Ayina mama, je bila takrat uničena, pod seboj pa je pokopala tudi žensko. Ta je umrla kmalu po rojstvu Aye, ki so jo reševalci med ruševinami našli, ko je bila z materjo še povezana s popkovino. V potresu so umrli tudi Ayin oče, njeni štirje bratje, sestra in teta.

Ko so deklico rešili izpod ruševin, je bil na kraju tudi njen daljni sorodnik Khalil al-Suwadi, ki je Ayo prepeljal v bolnišnico v Afrinu. Pediater, ki skrbi za dojenčico, je že prejšnji teden dejal, da je bila deklica ob prihodu v bolnišnico v slabem stanju. Poleg ran in modric je bila tudi prehlajena in je komaj dihala, a že dan po začetku zdravljenja se je njeno zdravje izboljšalo.