Starša na urgenco prepeljala dojenčico s počeno lobanjo in krvavitvijo v možganih

Dojenčico sta na urgenco okoli 13. ure pripeljala mati in oče, ki sta povedala, da je bila deklica pred tem zdrava, njeno stanje pa da se je poslabšalo nenadoma.

Deklico so takoj po sprejetju v bolnišnico dali v umetno komo, nato so jo premestili na oddelek intenzivne nege puljske bolnišnice. Iz istrske županije so sporočili, da je bila deklica po besedah zdravnice ob sprejetju vitalno ogrožena in je težko dihala. "Zdravnica je dojenčici dala umetno dihanje, nato so ji dovajali kisik in aplicirali vse življenjsko pomembne stvari," je povedala Gordana Antić iz oddelka za zdravstvo in socialne zadeve istrske županije.

Po poročanju hrvaških medijev so zdravniki deklico po sprejetju na urgenco takoj začeli zdraviti, da ima dojenčica tudi oteklino na levi strani glave, pa so opazili med transportom v drugo bolnišnico.

Zdravstveno stanje stabilno

"Sporočamo, da je dojenčica stabilna, nadaljuje pa se njeno intenzivno zdravljenje. Njeno stanje spremlja multidisciplinarna ekipa strokovnjakov, ki se doslej še ni odločila za morebitni operativni poseg," so za hrvaški Dnevnik sporočili iz bolnišnice.

Kje je deklica utrpela tako hude poškodbe, še ni znano, doslej sicer ni podanih elementov kaznivega dejanja, saj na deklici niso odkrili sledi nasilja. Kot je poročala Nova TV, so starši zanikali, da bi jima deklica padla, prav tako ne vesta, od kod poškodbe. Deklici naj bi se stanje nenadoma poslabšalo okoli 10. ure, sta zdravnikom dejala starša.

Policija je potrdila, da družine pred tem niso obravnavali, tudi center za socialno varstvo je sporočil, da družina ni del njihove obravnave.