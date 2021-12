Otroka preživela, ko ju je v kopalni kadi odnesel tornado

Po poročanju Sky news je babica Clara Lutz lokalni televizijski postaji povedala, da je svoja vnuka, 15-mesečnega Kadena in trimesečnega Dallasa , dala v kad, da bi ju zaščitila, preden se je hiša v okrožju Hopkins v Kentuckyju začela tresti. V kad je namestila blazino, ju pokrila z odejo in zraven priložila še Biblijo. "Naslednja stvar, ki sem se je še zavedala, je bila, da se je kad dvignila in je ni bilo več v mojih rokah," je dejala. "Nisem mogla več zdržati," je poudarila.

Lutzovo je udaril v glavo grelec vode, ki ga je siloviti tornado odtrgal s tal in njeno hišo porušil do temeljev, piše Sky news.

Za WFIE-TV je povedala, da je obupano iskala svoja vnuka sredi razbitin preteklega petkovega tornada: "Vse, kar sem lahko, je bilo, da sem si želela: Gospod, prosim, varno pripelji moja vnuka nazaj. Prosim, prosim te."

Šerif in njegova ekipa so na srečo našli kad na njenem vrtu. Bila je prevrnjena, pod njo pa sta bila otroka, ki sta pred dežjem ostala suha.

Gospo Lutz so odpeljali do konca dovoza k njeni hiši, kjer je ponovno prevzela fanta, ki sta po njenih besedah "preživela relativno nepoškodovana". Dallas je imel sicer veliko izboklino na glavi. Odpeljali so ga v bolnišnico, saj je krvavel, a se je kri ustavila, že ko so prispeli tja, piše Sky news.