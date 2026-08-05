Dojenčka so operirali v maternici, spregovorila starša

Prelomni poseg so opravili že v 26. tednu nosečnosti, kar je njunemu sinu omogočilo, da se je rodil ob predvidenem terminu in le nekaj dni po rojstvu zapustil bolnišnico. "Za našo družino je bilo zelo težko sprejeti in predelati dejstvo, da je na začetku kazalo, da bo Theovo življenje potekalo povsem drugače," sta povedala starša, poroča ABC News.
Za operacijo so se kirurgi v teksaški otroški bolnišnici v Houstonu odločili, potem ko so v šestem mesecu nosečnosti britanski zdravniki ugotovili, da ima plod zahtevno kompleksno obliko gastroshize. Med operacijo v ZDA so delno odprli maternico matere in nato z minimalno invazivno kirurgijo nežno potisnili organe ploda nazaj v trebušno votlino.
Theo je bil sicer tretji dojenček na svetu, ki je bil vključen v prvo tovrstno klinično preskušanje.
Starša, 29-letna Maisie Savage in 36-letni Josh French, ki sta oba učitelja, sta dejala, da sta zaradi uspeha te pionirske operacije izjemno olajšana. Oba se namreč zavedata, da bi se stvari lahko odvile povsem drugače, navaja BBC.
Diagnoza hujša od običajnih primerov
"Gastroshiza je najpogostejša prirojena nepravilnost trebušne stene. Gre za stanje, pri katerem se dojenčki rodijo z vsem črevesjem zunaj svojega telesa," je pojasnil dr. Sundeep Keswani, pomočnik glavnega kirurga v bolnišnici Texas Children's Hospital in glavni raziskovalec kliničnega preskušanja.
Theova diagnoza je bila hujša od običajnih primerov in posledice bi lahko bile še veliko resnejše. Do šest mesecev bi moral biti na neonatalni intenzivni negi, prestati bi moral več operacij, prek infuzije bi se prehranjeval do dve leti, morda bi mu morali tudi presaditi črevesje. Celo ob najvišji ravni zdravstvene oskrbe umre eden od desetih dojenčkov s to nepravilnostjo, izpostavlja BBC.
Ta resna prirojena napaka vsako leto prizadene enega od 3000 novorojenčkov v Združenem kraljestvu. V najboljšem primeru morajo dojenčki več tednov ostati na oddelku za intenzivno nego, prehranjevati jih morajo prek sonde ali intravenozno ali pa morajo prestati korektivno operacijo.
Gastroshiza je prirojena nepravilnost sprednje trebušne stene, skozi katero je izbočeno črevo, ki ni prekrito z amnijsko membrano, piše v prispevku o obravnavi novorojenčkov z gastroshizo v lanskem slovenskem Zdravniškem vestniku. Nosečnice je treba redno spremljati, saj je zaradi razvoja črevesa zunaj trebušne votline večje tveganje za zastoj rasti in za smrt ploda v maternici. Pojavnost v zadnjih desetletjih narašča in je najvišja pri mlajših nosečnicah.
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