Dojenčka so operirali v maternici, spregovorila starša

Prelomni poseg so opravili že v 26. tednu nosečnosti, kar je njunemu sinu omogočilo, da se je rodil ob predvidenem terminu in le nekaj dni po rojstvu zapustil bolnišnico. "Za našo družino je bilo zelo težko sprejeti in predelati dejstvo, da je na začetku kazalo, da bo Theovo življenje potekalo povsem drugače," sta povedala starša, poroča ABC News.

Za operacijo so se kirurgi v teksaški otroški bolnišnici v Houstonu odločili, potem ko so v šestem mesecu nosečnosti britanski zdravniki ugotovili, da ima plod zahtevno kompleksno obliko gastroshize. Med operacijo v ZDA so delno odprli maternico matere in nato z minimalno invazivno kirurgijo nežno potisnili organe ploda nazaj v trebušno votlino.

Theo je bil sicer tretji dojenček na svetu, ki je bil vključen v prvo tovrstno klinično preskušanje.

Starša, 29-letna Maisie Savage in 36-letni Josh French, ki sta oba učitelja, sta dejala, da sta zaradi uspeha te pionirske operacije izjemno olajšana. Oba se namreč zavedata, da bi se stvari lahko odvile povsem drugače, navaja BBC.