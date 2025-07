Dojenčka naj bi tako močno stresel, da je s hudimi poškodbami končal v bolnišnici

Tridesetletnega očeta dojenčka, ki je s hudimi poškodbami končal v zagrebški bolnišnici, so po poročanju portala Net.hr pripeljali na okrožno sodišče v Veliki Gorici, kjer je priznal krivdo. "Otrok ima zlome čelne kosti, v možganih so potrdili krvne strdke, zlome več vretenc. Trenutno je v umetni komi," je dejala tiskovna predstavnica okrožnega sodišča v Veliki Gorici Ivana Biušić ter dodala, da je trajalo več kot eno uro, da so na pomoč poklicali reševalce.

Vse skupaj se je zgodilo pred dvema dnevoma, ko je otrok v zibelki zajokal, nato pa je sledila groza, poroča portal. "V zgodnjih jutranjih urah, ko je 30-letnik ostal doma z desetmesečnim dojenčkom in še enim petletnim otrokom, je mlajši v posteljici zajokal. Očeta sumimo, da je takrat otroka vzel v naročje in ga tako močno stresel, da je utrpel dihalno stisko," je dejala Bilušićeva.

Da je ravnal tako, sicer obstaja več možnih pojasnitev, od stresa, alkoholiziranosti do uporabe drugih substanc, je za hrvaški portal pojasnila psihologinja Senka Sekulić. "Vseeno je treba poudariti, da gre tu za izjemno nasilje," je dodala.

Osumljeni se trenutno nahaja v preiskovalnem priporu. In kakšna bi bila lahko njegova kazen? "Najvišja zagrožena kazen v primeru kaznivega dejanja, ki je povezano z otrokovimi pravicami, je od treh do pet let zapora. Če pa gre za hujše telesne poškodbe ali resno oslabljeno zdravje otroka, pa je zagrožena kazen do osem let zapora," je pojasnila sodnica na višjem kazenskem sodišču Lana Peto Kujundžić. Če bi otrok umrl, pa bi se kazen dvignila vse do 15 let zapora.