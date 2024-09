Dokaz, da je Navalni v arktičnem zaporu umrl zaradi zastrupitve?

Ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni je že leta 2020 preživel napad s strupom novičokom, od leta 2021 in vse do njegove smrti pa je za rešetkami kritiziral ruskega predsednika Vladimirja Putina in njegovo politiko, zlasti invazijo na Ukrajino. Vzrok za smrt Putinovega kritika sicer vse od februarja ostaja zavit v tančico skrivnosti.

Kremelj govorice in ugibanja o usmrtitvi Navalnega kategorično zanika. Februarja so sporočili, da naj bi zaprti opozicijski voditelj umrl zaradi naravnih vzrokov. Ruski preiskovalni odbor, ki je preiskoval vzrok smrti Navalnega, je naposled sklenil, da je njegova smrt posledica več bolezni ter da niso odkrili kaznivega dejanja, poroča Politico.