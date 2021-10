Dokazi v primeru umora družine Đokić: rdeč avto in knjižica s seznamom dolžnikov

Lastnik menjalnice iz Aleksinca Goran Đokić , njegova žena Gordana in hči Lidija so bili v noči s 26. na 27. september brutalno umorjeni, njihova telesa pa so 2. oktobra našli na območju vasi Moravac blizu Aleksinca. Najprej so šest dni kasneje v vasi Tešica našli njihov avtomobil, nato pa so okoli 10 kilometrov stran odkrili še trupla. Preiskava je pokazala tudi, da sta bila okoli tretje ure zjutraj hkrati izklopljena telefona očeta in hčere, a naprav niso našli. Družino Đokić so sicer najverjetneje umorili še isti dan, ko je izginila, med polnočjo in drugo uro zjutraj.

Od trenutka, ko so našli njihova trupla, pa so se v javnosti pojavila različne informacije o tem, kaj vse so forenziki kot dokazno gradivo, našli na kraju in ali obstajajo sledi DNK, ki bi vodile k morilcu družine. Storilec oz. storilci so jih umorili, nato pa zažgali in njihova trupla prekrili z vejami in listjem. Znano je, da so bila telesa odvržena v gozdu, identificirali pa so jih po nakitu, ki sta ga nosili Gordana in Lidija.

V bližini avtomobila, ki je stal nekaj kilometrov stran, so našli tudi več tulcev, po čemer so sklepali, da so družino najprej ustrelili. Nadaljnja preiskava je pokazala, da so tulci – tako tisti, ki so jih našli v avtu, kot tudi ostali na kraju umora – kalibra devet milimetrov.