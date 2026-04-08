Tujina

'Dokler bo vojaški rok prostovoljen, Nemci ne rabijo dovoljenja za potovanja'

Berlin, 08. 04. 2026 14.02 pred 20 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
STA
Nemška vojska

Nemški obrambni minister Boris Pistorius je v torek zagotovil, da nemški moški, stari med 17 in 45 let, ne potrebujejo posebnega dovoljenja za poti v tujino, daljše od treh mesecev, dokler bo služenje vojaškega roka prostovoljno. Dodal je, da bodo še ta teden izdali odlok o suspendiranju zahteve po dovolilnicah v novem zakonu o naborništvu.

"Trenutno se za moške nič ne spreminja. (...) Seveda lahko vsi potujejo in za to trenutno ne potrebujejo dovoljenja. Ni treba poročati o daljšem bivanju v tujini," je za nemško tiskovno agencijo dejal nemški obrambni minister Boris Pistorius.

S tem se je minister odzval na kritike določila, povezanega z novim zakonom o naborništvu, ki zahteva, da moški, stari od 17 do 45 let, od vojske pridobijo dovolilnico, če želijo Nemčijo zapustiti za več kot tri mesece.

Pistorius je zagotovil, da bodo še ta teden izdali odlok o suspendiranju zahteve po dovolilnici. Pri tem je pojasnil, da dovolilnice ne bodo potrebne, dokler bo služenje vojaškega roka prostovoljno.

Dodal je, da bodo drugačna pravila veljala v času krize ali potrebe po obrambi, da bi zagotovili, da bodo oblasti vedele, koga lahko vpokličejo, poroča portal Deutsche Welle.

V Nemčiji je služenje vojaškega roka prostovoljno. Vlada si že dlje časa prizadeva okrepiti število pripadnikov vojske s približno 180.000 na okoli 260.000.

nemčija vojska vojaški rok
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
To lepo slovensko pevko ljubi sin Branka Đurića
To lepo slovensko pevko ljubi sin Branka Đurića
Navaden glavobol je bil v resnici počena žila v možganih
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
