'Dokler bo vojaški rok prostovoljen, Nemci ne rabijo dovoljenja za potovanja'

"Trenutno se za moške nič ne spreminja. (...) Seveda lahko vsi potujejo in za to trenutno ne potrebujejo dovoljenja. Ni treba poročati o daljšem bivanju v tujini," je za nemško tiskovno agencijo dejal nemški obrambni minister Boris Pistorius.

S tem se je minister odzval na kritike določila, povezanega z novim zakonom o naborništvu, ki zahteva, da moški, stari od 17 do 45 let, od vojske pridobijo dovolilnico, če želijo Nemčijo zapustiti za več kot tri mesece.

Pistorius je zagotovil, da bodo še ta teden izdali odlok o suspendiranju zahteve po dovolilnici. Pri tem je pojasnil, da dovolilnice ne bodo potrebne, dokler bo služenje vojaškega roka prostovoljno.