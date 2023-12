Dokler evropske metropole žarijo v soju luči, skrb za varnost ni odveč

Evropske metropole žarijo v soju prazničnih luči in kar tekmujejo, katera bo s pestrim dogajanjem in razkošno okrasitvijo pritegnila več domačih in tujih obiskovalcev. Pred dnevi so prižgali lučke v središču Rima, v Barceloni pa se na veličastni aveniji fotografira toliko ljudi, da povzročajo težave v prometu in so morale mestne oblasti celo omejiti dostop do ceste.

V Parizu sapo jemljejo znamenite Elizejske poljane vendar mnogim ne zastaja dih le zaradi čarobne okrasitve, ampak tudi zaradi skrbi za varnost. Francija je stopnjo ogroženosti pred napadi dvignila na najvišjo. Okoli Eifflovega stolpa mrgoli policistov, prav tam je namreč pred dvema tednoma radikalizirani skrajnež ubil turista, še dve osebi pa ranil.

Hamasov napad na Izrael in vojna v Gazi močno odmevata tudi v Evropi. Strmo v porastu so antisemitski napadi in incidenti, uperjeni proti pripadnikom muslimanske skupnosti. Širjenje panike sicer ni potrebno, toda ne moremo kar zamahniti z roko, ko gre za varnostne grožnje, pa medtem opozarjajo predstavniki oblasti. V začetku meseca je evropska komisarka za notranje zadeve posvarila, da ob vojni na Bližnjem vzhodu ter polarizaciji, ki jo ta povzroča, v prazničnem času obstaja visoko tveganje za teroristične napade na območju Evropske unije. Na Danskem so včeraj aretirali več oseb, osumljenih načrtovanja terorističnega napada, nemška policija pa je v Berlinu aretirala tri domnevne člane Hamasa, še enega so prijeli v Rotterdamu na Nizozemskem. Četverica je osumljena, da so nameravali vzpostaviti skladišče orožja, s katerim bi napadali judovske ustanove v Evropi.