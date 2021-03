Đoković rekord obeležil s slavjem, na katerem se je zbralo na stotine oboževalcev

Nova, neverjetna prelomnica za teniškega zvezdnika Novaka Đokovića in zgodovinski dosežek za srbski šport. Postal je rekorder po številu tednov na vrhu lestvice ATP. Tam se je obdržal kar 311 tednov in s prestola vrgel Švicarja Rogerja Federerja, ki je bil na vrhu 310 tednov. Rekord je teniški as obeležil s slavjem pred svojo restavracijo v Beogradu, kjer ga je pričakalo na stotine oboževalcev, ki so vzklikali in peli. Na pročelju beograjske mestne hiše so predvajali najboljše poteze njegove kariere.

