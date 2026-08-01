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Doktor Oskar zaradi oderuštva v hrvaškem zaporu

Nova Gorica, 01. 08. 2026 21.07 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
STA
Franjo Keleminović

Obsojeni hrvaški zdravilec Franjo Keleminović, znan tudi kot doktor Oskar, je 13 let po smrti Ave Curk iz Ajdovščine in tri leta po obsodbi na zaporno kazen v zaporu, in sicer na Hrvaškem, poročajo Primorske novice. Na novogoriškem okrožnem sodišču so potrdili, da je Hrvaška priznala pravnomočno sodbo slovenskih sodišč.

Franju Keleminoviću, ki je pred leti živel na Goriškem, so v Sloveniji sodili po smrti Ave Curk iz Ajdovščine za rakom pred skoraj desetimi leti. Ta je po prejeti diagnozi zavrnila onkološko zdravljenje in se raje obrnila na hrvaškega zdravilca, ki ji je narekoval jemanje zeliščnih pripravkov, klistirje in podobno ter ji za to zaračunal okoli 22.000 evrov.

Okrožno sodišče v Novi Gorici je Keleminovića junija 2022 zaradi oderuštva obsodilo na pogojno zaporno kazen dveh let zapora s preizkusno dobo dveh let. Na sodbo sta se pritožila tako tožilstvo kot obramba, Višje sodišče v Kopru pa je junija 2023 delno ugodilo le pritožbi državne tožilke ter mu namesto triletne pogojne kazni naložilo enoletno zaporno kazen.

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Ko je odločitev sodišča postala pravnomočna, je Keleminović vložil predlog za alternativno prestajanje kazni. Leto zapora je želel odslužiti z vikend zaporom ali hišnim zaporom. Sodišče je ta predlog sredi novembra 2023 zavrnilo. Zdravilec se je vnovič pritožil, a je Višje sodišče v Kopru leta 2024 pritožbo zavrglo.

Sodišče je hrvaškega zdravilca lani pozvalo na prestajanje enoletne zaporne kazni, a neuspešno. Slovenija je Hrvaški poslala tudi evropski nalog za prijetje in predajo, na podlagi katerega bi obsojenega lahko prijeli in izročili Sloveniji.

Maja letos pa je Okrožno sodišče v Zagrebu priznalo sodbo, tako da je postala pravnomočna proti koncu junija, pišejo Primorske novice. Keleminoviću je naložilo, da mora enoletno zaporno kazen prestati v domovini. Iz urada predsednika novogoriškega okrožnega sodišča so sporočili, da obsojeni kazen že prestaja.

Po pravnomočni sodbi bi moral zdravilec plačati tudi 78.000 evrov denarne kazni in vrniti protipravno pridobljeno premoženjsko korist. Novogoriško sodišče je v zvezi s tem pred hrvaškimi organi sprožilo izvršbo.

Od predlani je sicer pravnomočna tudi sodba novogoriškega okrožnega sodišča zoper Keleminovića zaradi ponarejanja listin. Zdravilec je trdil, da je po poklicu zdravnik, farmacevt in farmakolog. Svoje trditve je poskušal podkrepiti z lažno diplomo ene od univerz v ukrajinski Odesi, a ga tam niso našli med nekdanjimi študenti oziroma diplomanti. Sodišče mu je zaradi ponarejanja listin izreklo pogojno kazen treh mesecev zapora z letom in pol preizkusne dobe.

Franjo Keleminović zapor hrvaška doktor oskar oderuštvo

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